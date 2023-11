L’allarme della Cia: "Comparto a rischio. Il Governo ci aiuti a salvare l’ortofrutta"

"Non toglieteci il futuro!". È stato slogan adottato per la mobilitazione di Cia Agricoltori Italiani che, nella mattinata del 26 ottobre, ha riempito Piazza Santi Apostoli e le vie del centro di Roma dove oltre trecento produttori emiliano romagnoli – assieme ad altri duemila agricoltori arrivati da tutt’Italia – hanno protestato contro una crisi che, dal campo alla tavola, sta portando i prezzi alle stelle e rendendo gli agricoltori più poveri. Per Cia i conti non tornano e serve subito quel piano agricolo nazionale "annunciato e mai realizzato", commenta Stefano Francia, presidente di Cia Emilia Romagna che ha guidato la delegazione regionale, che rimetta al centro l’impresa e il suo reddito.

"A Roma abbiamo rilanciato le nostre proposte contenute in dieci punti e ribadite al Tavolo ortofrutticolo nazionale che il ministro del Masaf, Francesco Lollobrigida, ha convocato su nostra sollecitazione due giorni prima della giornata nella Capitale – spiega Francia –. In quell’incontro, a cui ho partecipato in rappresentanza della Confederazione, ho sottolineato l’importanza di ragionare in prospettiva sulle strategie future per l’ortofrutta made in Italy, ma non senza aver prima risolto le emergenze che rischiano di determinare un drastico ridimensionamento del comparto, con estirpi e cessazioni di attività". ‘Noi non siamo il problema, ma la soluzione’ è lo slogan ripetuto più volte dagli agricoltori nel corso della mobilitazione per rivendicare il ruolo chiave del settore, anche nella transizione green.

"A dispetto di tutte le tante fake news – dice ancora Francia – i produttori non inquinano, rispettano da anni gli impegni ambientali anche mettendo a rischio i loro profitti; producono energie alternative e non sprecano acqua, ma la usano per produrre cibo di qualità. Senza agricoltura il Made in Italy non può esistere e la sicurezza alimentare non ha garanzie. Non c’è presidio del territorio e custodia del paesaggio, anche contro il dissesto idrogeologico; le aree interne si spopolano ed economia e società non sopravvivono. Abbiamo, dunque, buoni motivi per reclamare più attenzione per le nostre aziende". Francia pone particolare attenzione al declino dell’ortofrutta che in Emilia Romagna rappresenta una voce di bilancio importante per tutte la filiera.

"Il segno negativo riguarda infatti tutte le specie frutticole – riferisce Francia – con cali nelle superfici investite impressionanti: nell’arco di 12 mesi (2022- 2023) ci sono flessioni che toccano l’8% nel caso del pero e il 5% nel melo (fonte Ismea). Riguardo la coltura del pero, fiore all’occhiello della frutticoltura emiliano romagnola, siamo passati da 16.000 ettari dello scorso anno a poco più di 14.700". Non sono da meno pesche e nettarine che segnano rispettivamente un -6% e -5% (lasciando ‘sul campo’ più di 300 ettari ciascuna specie), una tendenza preoccupante che dimostra la disaffezione dei frutticoltori a causa delle avversità climatiche, il calo dei prezzi e le crescenti patologie.

"E così che anche susine, albicocche e kiwi perdono posizione e contribuiscono a far scemare un settore che crea un indotto importante – sottolinea il presidente Cia – a partire dalle aziende di trasformazione, alle imprese che offrono mezzi tecnici e innovativi per la lavorazione e la trasformazione dell’ortofrutta. Abbiamo messo, inoltre, in evidenza la necessità di un catasto ortofrutticolo, non solo per superficie ma anche per varietà, che potrebbe diventare uno strumento indispensabile di programmazione per tutto il comparto. Nell’epoca dei Big Data, infatti, fare un calendario delle produzioni più veritiero possibile rispetto ai consumi è di importanza strategica. Poi insistito sulla necessità di rilanciare le attività di ricerca, che portino a risultati interessanti per i produttori e, allo stesso tempo, abbiamo chiesto al ministro di impedire all’Europa il dimezzamento delle molecole attive in assenza di alternative efficaci. Registriamo con piacere – racconta – lo stanziamento di risorse per la promozione del consumo di ortofrutta nelle mense scolastiche, con la possibilità di realizzare iniziative di informazione e di promozione insieme al servizio di refezione".

Fra le altre richieste indirizzate al ministro Lollobrigida anche l’analisi sulla distribuzione della ricchezza all’interno della catena del valore, con l’obiettivo di un miglioramento della redditività delle produzioni ortofrutticole e una distribuzione più equa e pertinente tra tutti gli attori della filiera.

"Infine, aspetto non meno importante – conclude Francia – la gestione del rischio: per Cia è essenziale sostenere finanziariamente la campagna assicurativa del 2022 e mantenere anche in quella del 2023 il contributo pieno del 70% sulle polizze agevolate, a copertura dei danni alle produzioni agricole causati da eventi avversi di natura catastrofale".

Le flessioni produttive dell’ortofrutta Flessioni produttive dell’ortofrutta: in testa a questa nefasta classifica la produzione di pere, con perdite medie del 70% rispetto al 2022, a cui seguono pesche, nettarine e ciliegie ( 60%), albicocche -35%. Perde terreno in volumi raccolti anche il Kiwi (-21%) e la susina (-43%) e la mela (- 16%.). Riguardo le ortive ci sono segnali preoccupanti anche per le patate: in un anno flettono del 12% le superfici investite a questo tubero che non arrivano a 4000 ettari. Anche in questo caso clima e soprattutto attacchi da parassiti hanno determinato una riduzione produttiva del 21%. Oggi un produttore prende 35 centesimi per un chilo di grano duro, mentre un pacco di pasta costa 2,08 euro, con un aumento del 494% dal campo alla tavola. Stessa dinamica sul latte: all’allevatore vanno 52 centesimi al litro, ma il consumatore per comprarlo spende 1,80 euro (+246%). Vale anche su frutta e verdura: i pomodori passano da 1,13 euro al chilo all’origine a 3,73 euro al consumo (+230%); le mele da 50 centesimi a 2,43 euro al chilo (+386%); le pere da 1,64 a 3,55 euro al chilo (+116%).