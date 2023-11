L’analisi di Coldiretti: "Stop al cibo sintetico. Una scelta per tutelare il nostro patrimonio"

Presidente, è arrivato l’ok definitivo dal parlamento sul divieto di commercializzare il cibo sintetico. Una legge fortemente voluta da Coldiretti.

"Il nostro ‘no’ al cibo sintetico non nasce solo da una posizione ideologica – risponde Nicola Bertinelli, presidente di Coldiretti Emilia-Romagna –. La nostra è una scelta legata alla tutela del nostro patrimonio culturale ed enogastronomico, una scelta economica a difesa degli asset strategici del nostro Paese. Il Made in Italy è così ricercato perché del tutto unico e molto della sua unicità risiede proprio nella sua genuinità, nel suo essere naturale e non riproducibile in serie. È l’esatto contrario del cibo di sintesi. Con il nostro ‘no’ al cibo creato in laboratorio ci poniamo a difesa dei 580 miliardi di euro di valore della filiera agroalimentare nazionale".

Che significato ha?

"Carne, latte e pesce artificiali adesso sono fuorilegge. È un bene per tutta l’economia italiana ed è un grande successo della nostra organizzazione che giusto un anno fa, nel novembre 2022, aveva lanciato la petizione per chiedere di fermare una deriva pericolosa per l’agricoltura italiana per la salute dei cittadini. Abbiamo raccolto oltre due milioni di firme, molte delle quali nei mercati di Campagna Amica, che sono sempre di più un punto di raccordo fra produttori e cittadini, un luogo di scambio, non solo di compravendita, ma di conoscenza reciproca, dove i consumatori entrano a diretto contatto con la realtà dalla quale proviene il cibo che mettono poi sulle loro tavole".

Dall’Europa arriva la riforma del sistema delle denominazioni di origine.

"Con la riforma del sistema europeo delle denominazioni di origine (IG) si tutela il primato italiano nell’Unione Europea con 885 prodotti riconosciuti, tra alimentari e vini, che sviluppano un valore di quasi 20 miliardi di euro con il contributo di oltre 86mila operatori".

Cosa sostiene il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento all’approvazione della riforma delle Indicazioni geografiche?

"‘Dalla difesa del sistema delle indicazioni geografiche europee dipende la lotta al falso Made in Italy alimentare che nel mondo vale oltre 120 miliardi di euro’, ha detto Prandini nel sottolineare che ‘il contrasto alle imitazioni aiuta la crescita di un sistema che, oltre all’impatto economico e occupazionale, rappresenta un patrimonio culturale ed ambientale del Paese‘. Un ringraziamento va al relatore per il parlamento europeo Paolo De Castro per aver ottenuto un importante risultato che rafforza il sistema delle Indicazioni geografiche. La riforma semplifica e tutela ed è importante per lo snellimento delle procedure, i maggiori poteri ai consorzi di produttori, una tutela rafforzata, in particolare nel commercio online, e per un contrasto più efficace di italian sounding e abuso di immagini evocative fuorvianti, come il divieto all’uso di mensioni generiche come Prosek, che emulano le indicazioni geografiche di altri Stati membri".

Gelate ad aprile e alluvione a maggio: annus horribilis per l’agricoltura e, più specificamente, per l’ortofrutta della regione.

"È una situazione davvero tragica. Nello specifico la produzione di pere è crollata con percentuali che oscillano fra il 60 e il 90%. Gravissimi i danni anche alla frutta estiva come pesche e nettarine. Il comparto agricolo ha subito perdite per oltre un miliardo di euro. Inoltre il nostro territorio è segnato da oltre mille frane".

Un disastro.

"Tuttavia l’agricoltura ha saputo reagire, il 15 novembre si è attivata la piattaforma per la presentazione delle domande di richiesta dei contributi. E nell’ordinanza sono state recepite molte nostre proposte che hanno reso il provvedimento attento alle esigenze e peculiarità dell’agricoltura. Stiamo inoltre lavorando per ottenere ristori e provvedimenti a favore del settore delle pere. Spiace constatare che, oltre che afflitta da queste calamità, l’agricoltura sia sistematicamente posta nel mirino di chi sostiene che proprio da essa arrivi un significativo impatto inquinante sull’ambiente".

Ci dica di più.

"Si tratta di un mito da sfatare in quanto non solo l’agricoltura italiana è la più green d’Europa, ma è stato accertato che il contributo dell’agricoltura alle emissioni di gas serra è del 7%. La verità è che l’agricoltura è la prima attività di tutela ambientale, gli agricoltori sono i tutori a presidio del territorio e il continuo tentativo di inserire parametri che impediscano di svolgere le normali attività agricole non è una scelta lungimirante, perché rischia di far perdere l’unica attività che fissa l’anidride carbonica nel terreno, immettendo nell’ambiente ossigeno".

Poi?

"Altrettanto paradossale è constatare come ci sia chi sostiene che l’agricoltura sprechi acqua, mentre, al contrario, l’agricoltura utilizza l’acqua che restituisce poi all’ambiente. Riteniamo sia necessario dotarsi di infrastrutture per trattenere l’acqua, ora che le piogge sono sempre più irregolari: solo l’11% dell’acqua viene accumulato e messo a disposizione per gli usi irrigui in agricoltura".

Un’altra spina nel fianco dell’agricoltura sono i danni da fauna selvatica.

"Non si tratta più solo dei danni economici e dei pericoli per i cittadini procurati dagli ungulati, ma l’attività degli animali fossori si è manifestata in tutta la sua problematicità in occasione delle alluvioni di maggio. È necessario realizzare un piano che stabilisca l’incompatibilità di certi animali con le attività umane".