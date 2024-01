L’analisi di Confabitare: "Ceto medio in affanno. Troppa differenza tra centro e periferie"

Riqualificazione urbana ed edilizia, difesa dell’ambiente e la tutela del territorio. Sono questi – e molti altri – i motivi che hanno fatto di Bologna la seconda classificata per qualità della vita e dell’abitare. A spingere la città verso questo successo, ci sono le associazioni. Tra queste, Confabitare, da sempre in prima linea per la tutela della proprietà Immobiliare e per il diritto all’abitare.

Presidente Alberto Zanni, su cosa punta il vostro impegno?

"Il nostro impegno parte dalla periferia e dalla sua riqualificazione, per fare in modo che tutta la città sia attrattiva, e che il centro storico non sia l’unico salotto cittadino. Rianimare le periferie e riqualificarle eviterebbe lo spopolamento delle famiglie o delle giovani coppie, che sono costrette ad abitare fuori città a causa dei prezzi delle case. Ciò che vogliamo trovare è un equilibro per mantenere i cittadini qui, in città. Molti lavorano in centro, ma dormono in periferia. Che di giorno si svuota, diventando di notte un dormitorio: serve un’inversione di tendenza, spostando anche in quell’area i servizi con l’apertura di negozi e uffici, prevedendo inoltre mezzi più veloci per ottimizzare gli spostamenti".

A che punto siamo?

"I progetti ci sono, ma siamo ancora molto indietro rispetto a quello che c’è da realizzare. Intanto dovremmo partire dall’illuminazione pubblica e dalla sicurezza, con una maggiore presenza delle forze dell’ordine. A tutto questo si dovrebbe aggiungere una forte presenza delle attività commerciali di prossimità, importanti per riqualificazione, sicurezza e servizio ai cittadini".

In più soffriamo una forte emergenza abitativa. Chi ne è più colpito?

"Lo sono le fasce di mezzo, perché chi ha più difficoltà è tutelato dall’Acer e dalla parte sociale della pubblica amministrazione. Il ceto medio è quello più colpito. Serve una politica abitativa più strutturata. A tal proposito, abbiamo partecipato a una riunione con il ministro Salvini in merito alle politiche abitative e al piano casa. Ma siamo in una fase incerta, quindi non avremo risultati nel 2024. A Bologna, poi, il Comune non sta facendo politiche abitative, non coinvolgendo le associazioni interessate e nemmeno inquilini e proprietari".

Qual è la vostra proposta?

"Una maggiore condivisione tra la pubblica amministrazione e le organizzazioni, per creare delle idee su come realizzare nuovi alloggi o trovando nuove disponibilità. La riqualificazione delle ex caserme, per esempio, potrebbe essere una soluzione, ma darebbe dei frutti tra dieci anni. Dobbiamo dare delle risposte celeri. Ci sono anche tanti appartamenti sfitti e altri che sono passati dalla locazione tradizionale a quella turistica. Dobbiamo invogliare i proprietari ad affittare gli appartamenti, che sono settemila sfitti solo in città e quattromila sono quelli passati all’affitto turistico. In totale, sarebbero undicimila alloggi a fronte di seimila famiglie che cercano casa: il patrimonio immobiliare sarebbe sufficiente a dare loro una risposta. Ma se in campo non ci sono politiche abitative vere, rimarremo così".

Che scenario vede per il futuro?

"Sono preoccupato. Nel 2022 Bologna era prima, ora seconda. Ho dei dubbi sul fatto che nel 2024 rimarrà in pole position, perché tra Città 30, i lavori del Passante e del tram, abbiamo disagi che creano preoccupazioni. Saremo molto più in basso, anche perché la qualità della vita e dell’abitare incidono positivamente sui valori immobiliari: se siamo in alto, i valori sono alti, ma se si precipita, i valori fanno lo stesso. Una problematica che dobbiamo scongiurare".