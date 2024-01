Le 50 "Capitali al quadrato". Bio-Rinascimento di Urbino,. Vitruvio e i Bronzi di Pergola. Quel viaggio lungo un anno

Non solo Pesaro. "50X50 Capitali al quadrato" è il macroprogetto che vedrà ogni Comune della provincia di Pesaro e Urbino Capitale della cultura per una settimana. Un calendario di dodici mesi fitto e affascinante (da Vallefoglia a Montregrimano Terme), che rappresenta un invito al viaggio tra natura e cultura, alla scoperta di una terra policentrica e polifonica, tra mare e colline. Centinaia di artisti e creativi hanno aderito al progetto e sono tantissimi gli eventi e le proposte nate grazie a un lavoro corale tra amministrazioni.

Ed ecco il calendario di "50x50 Capitali al quadrato". Dopo il debutto a Vallefoglia, fino al 4 febbraio protagonista è Petriano, poi toccherà a Carpegna (5 febbraio-11 febbraio), dove sono stati creati cinque percorsi tematici per turisti e residenti, tramite un’app per la fruizione di contributi digitali geolocalizzati realizzati dagli studenti. Dal 12 al 18 febbraio, ecco Apecchio con "A.A.M.A – Apecchio, Asilo Molteplice degli Appennini: musica, mostra e museo", che unisce più forme artistiche partendo dal teatro Perugini con uno spettacolo di musica, passando per eventi collaterali, fino alla mostra che si tiene fino ad aprile a palazzo Ubaldini. Pergola (19-25 febbraio) proporrà la mostra "Dal blu del guado all’oro dei bronzi", sculture, dipinti, installazioni, foto, video, sound art e performance. Il museo, con la collezione di bronzi dorati, assumerà un ruolo centrale. A Urbania (26 febbraio-3 marzo) ecco la mostra itinerante "L’antica Casteldurante. Ritorno alla ceramica nel quinto centenario della nascita di Cipriano Piccolpasso", mentre Fano (4 marzo-10 marzo) sarà protagonista con "Architetti dell’umano/La città di Vitruvio". Il fascino della scoperta del percorso creativo di Vitruvio: l’apertura al pubblico del teatro romano sarà l’evento cardine. Dall’11 al 17 marzo, "Piobbico… in Rinascimento" (degustazioni, mostre, visite animate ed escursioni), a San Costanzo (18-24 marzo) si andrà "Alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni", il 25 marzo a Gradara si aprirà il "Festival degli sguardi – Sguardi sui paesaggi", la prima edizione di un festival della Riviera del San Bartolo che coinvolgerà Gabicce, ma anche i borghi di Casteldimezzo e Fiorenzuola di Focara. Ad aprile saranno Capitali Montecalvo in Foglia ("I luoghi della cultura nella natura"), Cagli ("Dans l’éternité les choses de l’homme"), Serra Sant’Abbondio ("Percorsi condivisi tra saperi e sapori") e Fratte Rosa ("Ceramica nel borgo"), mentre le "Affluenze" di Fermignano (28 aprile-5 maggio) punteranno i riflettori sulla centrale idroelettrica del Furlo e l’ex lanificio Carotti, uniti da un sentiero Cai valorizzato per l’evento. A Fossombrone-Montefelcino (6-12 maggio) il "Trionfo del carnevale storico" e un viaggio alle origini della manifestazione che ogni anno rivive il Rinascimento attraverso oltre mille figuranti; Belforte all’Isauro (13-19 maggio) proporrà la festa della sostenibilità, poi (20-26 maggio) "Mondavio... tra cultura e paesaggio" e "Alla fine del tempo, sulle tracce della dimenticanza" a Borgo Pace (27 maggio-2 giugno). Sassocorvaro Auditore lancerà un’edizione speciale del "Premio Rotondi-Arca dell’arte", mentre a Isola del Piano (3-9 giugno) ecco "La Cultura della Coltura": musica, teatro e poesia per raccontare la figura della donna nella ruralità, dal monastero di Montebello, luogo tra i primi a lanciare la cultura del biologico, al Belvedere di Montone. Monte Cerignone (17-23 giugno) proporrà "Mille e una Rocca: il fortilizio di Monte Cerignone si racconta", protagonista la Rocca Feretrana con visite guidate, laboratori sull’antico mestiere dell’erbolario, sui segreti dell’incisione e stampa a torchio. Poi toccherà a Montefelcino (24-30 giugno) e alla rievocazione storica dell’antica battaglia del Metauro, e a Colli al Metauro (1-7 luglio) con "I borghi della qualità: un’esperienza tra paesaggi di storia, sapori e tradizioni". Dall’8 al 14 luglio, "Le notti di Lavinia" a Terrre Roveresche: riflettori sul palazzo ducale di Montebello, residenza di Lavinia Feltria Della Rovere fino al 1632, con concerti di musica antica, danze rinascimentali, narrazioni sceniche, reading poetici, visual art e poi i videomapping. A Mombaroccio (15-21 luglio) farà tappa l’itinerario cicloturistico "Via dei Borghi", Piandimeleto (22-28 luglio) proporrà il 41esimo Palio dei Conti Oliva, affascinante viaggio nel Montefeltro del XV secolo che coinvolge l’intero borgo: antichi mercati, cortei, giostre cavalleresche, combattimenti tra armigeri e sfide tra arcieri dei vari rioni. "Ritmo Giovane" a Mercatello sul Metauro (29 luglio-4 agosto), "Sguardo di terra e luce" a Cantiano (5-11 agosto), poi la riserva del Furlo, Frontino e Macerata Feltria. Dal 19 al 25 agosto, a Mondolfo, andrà in scena "Tramantici", seconda edizione del festival della fisarmonica, mentre Montelabbate (26 agosto-1 settembre) dedicherà "Pescultura" al prelibato frutto che era inviato ai Della Rovere. "Sapori e profumi" anche a Frontone (2-8 settembre) e Tavullia (9-15 settembre) salirà in moto in concomitanza col weekend del Moto Gp di Misano. E ancora: "Vivaio Peglio" (16-22 settembre), viaggio nella storia a Sant’Angelo in Vado (23-29 settembre), "Dalla Tifernum Mataurense ai giorni nostri", poi Monte Porzio, "Play" a San Lorenzo in Campo (7-13 ottobre), Lunano, "Scolpire in piazza, simposio di scultura su pietra arenaria" a Sant’Ippolito (21-27 ottobre) e arriviamo ad "Acqualagna tra natura, cultura ed enogastronomia" (28 ottobre-3 novembre) con la fiera nazionale del tartufo bianco. Cartoceto, Pietrarubbia, Mercatino Conca e l’antica fiera del primo lunedì di dicembre di Tavoleto condurranno turisti e visitatori fino al "Bio-Rinascimento" di Urbino (9-15 dicembre), patrimonio dell’umanità non solo per i tesori d’arte, ma anche per l’ambiente e il paesaggio, ad esempio le coltivazioni biologiche, iniziate negli anni ’70 da un vero pioniere come il poeta/contadino Gino Girolomoni. L’ultima tappa di questo affascinante viaggio sarà a Montegrimano Terme (16-22 dicembre).