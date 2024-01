Le Bandiere Arancioni. Arte, storia e tradizioni. Borghi delle meraviglie

Sul territorio marchigiano sventolano ben ventisette Bandiere Arancioni. Si tratta del marchio di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli Comuni dell’entroterra, che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità. Dal Foglia al Tronto e dall’Appennino all’Adriatico, c’è soltanto l’imbarazzo della scelta. Ecco i Comuni marchigiani Bandiere Arancioni del Tci: Acquaviva Picena, Amandola, Camerino, Cantiano, Cingoli, Corinaldo, Frontino, Frontone, Genga, Gradara, Mercatello sul Metauro, Mondavio, Montecassiano, Montelupone, Monterubbiano, Morrovalle, Offagna, Ostra, Ripatransone, San Ginesio, San Severino, Sarnano, Serra San Quirico, Staffolo, Urbisaglia, Valfornace e Visso. Camerino, antico e rinomato centro universitario e porta dei Sibillini, è ricca di opere di scultura e di pittura del XIV e del XV secolo; a Monterubbiano sono stati rinvenuti reperti paleolitici e neolitici. E poi ecco Ostra con la sua cinta muraria intervallata da porte imponenti; il borgo di Ripatransone, famoso per la posizione panoramica con i vigneti che si estendono quasi a perdita d’occhio, Staffolo e Urbisaglia, dove sorge un’imponente rocca risalente al XIV secolo, di indiscusso fascino, e dove si trova il parco archeologico della città romana di Urbs Salvia. Sull’Appennino Mercatello sul Metauro, di grande interesse per le gli spettacolari edifici sacri, Pievebovigliana, ricca di reperti archeologici risalenti al IV secolo a.C. E poi Cingoli, il balcone delle Marche, Morrovalle e la campana della torre civica da 13 tonnellate, Valfornace e la storia della distilleria Varnelli, Offagna dominata dall’antica rocca, Serra San Quirico all’imbocco della Gola della Rossa, Cantiano medievale, il castello di Frontone, Visso e i manoscritti di Leopardi, Frontino nel parco naturale del sasso Simone e Simoncello e tanti altri. Un tour nella bellezza della terra del buon vivere.