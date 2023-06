Le eccellenze italiane in vetrina negli States

Riflettori puntati sull’eccellenza dei formaggi Dop italiani all’ambasciata italiana a Washington in occasione della Festa della Repubblica. Giovedì primo giugno, Afidop – l’Associazione dei Formaggi Italiani Dop – insieme ai Consorzi di Tutela di Asiago, Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Pecorino Romano, Pecorino Toscano e Piave, è stata ospite di una speciale serata celebrativa con oltre 900 invitati, tra autorità statunitensi, rappresentanti della comunità italiana e italo-americana, comunità diplomatica internazionale a Washington e imprenditori del Belpaese. Durante l’evento sono state promosse la Ryder Cup 2023, che sarà ospitata a Roma e la candidatura della Capitale per Expo 2030. "Un’occasione imperdibile – ha detto Antonio Auricchio, presidente di Afidop – per rafforzare la promozione delle nostre eccellenze lattiero casearie in un pubblico di alto profilo negli Usa, dove l’Italia detiene il primato mondiale dell’export di formaggi. Un mercato strategico, quello statunitense, che con 55,9 milioni di export nel I bimestre 2023 ha registrato un exploit per i formaggi Dop con un +24% a valore sullo stesso periodo del 2022, superando nettamente il trend del comparto che si attesta a un +17%". Complessivamente l’export italiano di formaggi negli States vale 418 milioni euro, di cui quasi l’84% è rappresentato dai formaggi a denominazione di origine protetta.