Le sfide: crollo degli ettari coltivati e clima

L’annata produttiva che si è appena conclusa può essere definita “luci ed ombre”, come la definisce Agripat, l’associazione dei pataticoltori con sede nel Bolognese. L’anno in corso è iniziato con un consistente calo delle superfici investite a patate, che nel 2023 all’interno del contratto quadro regionale si attestano a 1650 ha, in calo del 25,54% rispetto all’anno precedente. A questo calo di superfici si è malauguratamente aggiunto un andamento climatico particolarmente avverso che ha condizionato la stagione produttiva fin dal suo inizio: dai cicloni che hanno sferzato le coste siciliane a fine inverno, colpendo le produzioni di patate novelle nel periodo più delicato della loro coltivazione, agli eventi alluvionali dello scorso maggio in Emilia Romagna, che hanno causato la perdita di diverse decine di ettari di patate completamente allagati e un rilevante calo produttivo sulle restanti, a causa di abbondanti piogge che hanno portato in stress le piante impedendo ai tuberi un ingrossamento ottimale.

Ciò ha portato a un calo del prodotto stoccato del 30% rispetto all’anno precedente, pur con patate raccolte di ottima qualità e che non presentano problematiche rilevanti, ancorché in presenza di calibri mediamente inferiori.

Alla luce di questi avvenimenti e del persistente aumento dei costi produttivi, il prezzo del prodotto non ha potuto che apprezzarsi, attestandosi attualmente a 0,52€kg per prodotto di prima qualità conferito in conto deposito. Si tratta quindi di un contesto non semplice nel quale certamente non sono di alcun aiuto le misure che l’Unione europea sta adottando indiscriminatamente in materia di riduzione dei principi attivi utilizzabili per la difesa delle colture da parassiti e fitopatie, portando molti agricoltori ad abbandonare la coltivazione delle patate. Gli elateridi, hanno causato enormi danni e perdite di prodotto nelle ultime annate e sono ormai diventati un problema a livello nazionale ed europeo. E anche malerbe come il “Cyperus”, che si sta rapidamente diffondendo nei territori con terreni sabbiosi e che coi suoi rizomi perfora le patate, rendendole non idonee alla commercializzazione.

"Agripat resta fortemente impegnata, al fianco dei propri soci, nella ricerca di possibili soluzioni a queste problematiche e – continua l’associazione – nella tutela di una coltura che, oltre ad essere simbolo di qualità, salubrità e sostenibilità per le tecniche di coltivazione adottate, è anche simbolo dell’identità di un intero territorio".

