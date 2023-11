L’eccellenza di Pucci: "Crescita e stabilità. Così ci affacciamo verso nuovi mercati"

LUGO DI ROMAGNA (Ravenna)

Pucci è un’azienda specializzata da oltre novanta anni nella produzione di conserve vegetali. La famiglia Pucci, sin dal lontano 1932, è nel settore dei sottoli. L’amministratore delegato, Stefano Pucci ha così spiegato la storia di una delle più importanti imprese familiari italiane: "Dalla bottega del nonno Marcello fino alle attuali tre unità produttive distinte che coprono una superficie di 30.000 metri quadrati. La realtà Pucci si identifica in un sistema di moderna ed efficiente impresa, impianti e macchinari all’avanguardia ed attrezzati laboratori di analisi e di ricerca. Un contesto di valore e di forza produttiva, finalizzato al raggiungimento di standard qualitativi di massimo livello nel prodotto come nella sua conservazione. Ad una mente tecnologica si contrappone un cuore artigianale che coltiva i sapori di un tempo, seleziona le materie prime, e ne esalta le proprietà organolettiche e nutritive".

Quali sono le strategie future di sviluppo?

"Gli ultimi 10 anni sono stati caratterizzati da importanti investimenti, prima con l’acquisizione di nuovi marchi per conquistare fette di mercato e poi con una riorganizzazione produttiva e la ristrutturazione completa degli impianti di produzione. Ad oggi siamo in grado di produrre nel solo stabilimento di Lugo oltre 70 milioni di confezioni all’anno. Tutto questo ci ha permesso di inserirci in nuovi settori di mercato, che abbiamo già iniziato a presidiare, e altri a cui ci stiamo affacciando in questo momento. Questa diversificazione ci permette di accelerare il processo di crescita e garantire una maggiore stabilità aziendale. In particolar modo ci stiamo specializzando nella creazione di prodotti che abbiano caratteristiche ready to eat, staccandoci dalla semplice conservazione di materie prime per essere sempre al passo con i nuovi stili di consumo".

Siete stati riconosciuti anche azienda storica?

"Di recente è avvenuta l’iscrizione di Pucci al Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, conseguita grazie alla longevità del nostro marchio, che opera sul mercato fin dal 1932. La presenza nel Registro Speciale costituisce un riconoscimento ufficiale della storicità e della tradizione di Pucci che, da molti anni ormai, rappresenta una delle aziende italiane più specializzate nel settore degli ortaggi conservati sottolio e sottaceto e, dopo l’acquisizione nel 2013 del marchio Berni, anche dei famosi condimenti per il riso a marchio Condiriso".

Uno sviluppo accompagnato dalle regole della sostenibilità?

"L’azienda, nel 2022 ha raggiunto i 40 milioni di fatturato e si è da sempre distinta per l’impegno verso la sostenibilità ambientale e l’etica del lavoro, due aspetti che negli ultimi anni sono al centro del rinnovamento e della riorganizzazione interna di Pucci. Dall’impianto fotovoltaico di 18.000 mq con una potenza di 750 Kwh, alla nuova caldaia e al pastorizzatore di ultima generazione, con il quale i consumi dell’energia si riducono notevolmente, fino al potenziamento dell’impianto produttivo con macchinari all’avanguardia e all’adozione di strategie per migliorare ulteriormente le condizioni di lavoro, Pucci si conferma una realtà solida, attenta alle persone e all’assoluta qualità dei propri prodotti rigorosamente del territorio, che ha saputo imporsi nei diversi canali distributivi in Italia e all’estero".

Una tipica azienda familiare italiana che ha deciso di conquistare anche ampie fette del mercato estero?

"Stiamo lavorando con il nostro reparto Ricerca e Sviluppo a ricette destinate al mercato estero che è in via di espansione. Per quello che riguarda il mercato internazionale saremo presenti il prossimo anno alle fiere più importanti del settore dal Cibus al Sial a Parigi. Attualmente esportiamo in oltre 50 Paesi".

L’azienda è impegnata costantemente ad ampliare la gamma dei prodotti?

"Certamente, ai nostri brand storici come Berni e Condiriso si sono aggiunti anche i prodotti della linea Louit Frères e Pucci 1932. La linea Pucci 1932 nasce da quei valori che da sempre ci accompagnano. L’amore per il territorio e la nostra gente, la dedizione al lavoro, la creatività, la volontà di innovare sempre di generazione in generazione. Dal cuore della produzione Pucci e dalla memoria delle ricette di famiglia nasce una nuova linea di specialità con prodotti dal gusto artigianale. Alta qualità e selezione accurata della materia prima, dove possibile di origine italiana, esperienza e recupero della nostra tradizione romagnola. Pucci 1932 è una linea di prodotti per un consumatore attento alla qualità e con la voglia di recuperare i gusti del passato. I prodotti che caratterizzano la linea sono: Carciofi grigliati; Crema Piccante; Funghi trifolati; Fichi caramellati prodotti in azienda seguendo la tipica ricetta Romagnola tramandata dalla famiglia Pucci che prevede una lenta cottura al forno per un risultato dal gusto unico".

Oltre ai valori della storicità, del recupero delle vecchi ricette del nostro territorio, l’azienda grazie ad un attento reparto ricerca e sviluppo che intercetta le nuove tendenze degli stili di consumo, attraverso il marchio Berni ha presentato alla forza vendite una linea vegetale di piatti pronti: Minestrone di verdure, minestrone di verdure con orzo e farro e Pasta e Fagioli solo da scaldare. Confermando la mission del marchio Berni come brand ad alto contenuto di servizio.