Lo scalo romagnolo in vetrina. Logistica, crociere e agroalimentare. In fiera, da Miami a Monaco

Il programma promozionale 2025 del porto di Ravenna è stato predisposto collegialmente da Autorità di Portuale, Comune, Regione Emilia-Romagna e Camera di commercio di Ferrara Ravenna in attuazione della ‘Convenzione Quadro per azioni di marketing territoriale e di promozione congiunta sui mercati del sistema logistico portuale di Ravenna’ sottoscritta nel dicembre 2022.

Questo accordo ha rappresentato una novità assoluta per il territorio, sia per la presenza delle istituzioni, sia per le risorse specializzate messe a disposizione dal sistema Camerale tramite PROMOS Italia, con competenze tecnico-economiche, relazionali e organizzative ampie e affidabili grazie all’esperienza maturata sui diversi mercati esteri. Le prossime iniziative fieristiche promosse per questo 2025 sono, dal 2 al 5 giugno a Monaco, la Transport Logistic, dedicata a logistica e intermodalità, dal 10 al 12 settembre toccherà alla Seatrade Cruise Europe ad Amburgo, mentre a Genova, nel mese di ottobre, si svolgerà la Genoa Shipping Week. Dall’inizio dell’anno Ravenna ha partecipato a fiere a Berlino, Milano, Miami, per citarne alcune. "Presentarsi insieme come comunità portuale ha rappresentato una scelta vincente per promuovere ancora con più efficacia il Porto di Ravenna, dove operatori economici privati e pubblici collaborano costruttivamente per consolidare un sistema stabile e coerente secondo una logica di filiera" sostiene il direttore operativo dell’AdSP, Mario Petrosino. Le iniziative vengono condivise, infatti, con il Tavolo promozionale a cui partecipano tutti i rappresentanti degli operatori portuali. "Sottolineo inoltre – aggiunge Petrosino – che i nostri spazi sono sempre aperti a tutti gli operatori e registro positivamente, nell’ultimo biennio, una partecipazione sempre più attiva. A dire il vero mi aspettavo questa risposta. D’altronde abbiamo realizzato lavori imponenti, abbiamo aree libere come nessun altro scalo e su questo registro una grande attenzione generale". Nel 2024 è stato firmato un protocollo di intesa con la Regione Emilia Romagna che permette all’ente di avere un proprio ufficio presso la rappresentanza della Regione a Bruxelles.