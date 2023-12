L’obiettivo? Creare la Città Romagna : "Uniti per rafforzare il territorio"

L’obiettivo è quello di creare la Città Romagna e nel 2024 sarà rilanciato con forza il progetto perché diventa sempre più necessario rafforzare il territorio sotto ogni punto di vista - infrastrutturale, idrogeologico, culturale e identitario - rafforzando così l’intera regione e partendo da caposaldi prioritari come energia e ambiente, connessioni e infrastrutture, stile di vita, welfare, conoscenze e formazione. Lo ha ribadito il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi tracciando il bilancio per il 2023 e guardando alle prospettive del 2024.

Anno nel quale gli Industriali della Romagna auspicano che trovi attuazione la Zona logistica semplificata, una misura in grado di far crescere l’economia intorno al porto di Ravenna e non solo. Leggendo i dati, al di là dell’emergenza climatica vissuta dalla Romagna, il centro studi di Confindustria evidenzia un rallentamento a livello generale rispetto al 2022, quando il Pil era cresciuto del 3,7 per cento: per il 2023 il centro studi nazionale prevede un incremento annuo dello 0,7 per cento.

La crescita nel 2024 è stimata al +0,5 per cento, mentre a marzo scorso era oltre il doppio, +1,2 per cento. La Romagna non è immune da questo scenario, su cui gravano gli effetti dell’alluvione.

"La tenuta è stata ottima – commenta il presidente Bozzi – ma i danni non sono scomparsi: le imprese colpite hanno ripristinato in tempo record l’indispensabile per proseguire l’attività e non perdere quote di mercato. Questo anche grazie ad una cultura del fare impresa che è parte del Dna della gente di Romagna. Questo, però, non significa che le difficoltà siano state risolte o i problemi cancellati".

"Ora – continua il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi – va affrontato l’importante tema della trasformazione dei ristori in crediti d’imposta che, specie da parte delle piccole imprese, possano essere ceduti alle banche. Ancora la norma non è legge, ma speriamo che lo sia al più presto per poi avere le modalità operative da parte della struttura commissariale a inizio anno".

Sul fronte del progetto Città Romagna, uno dei primi nodi da sciogliere è quello delle infrastrutture. E se, come ha ricordato Bozzi, le Ferrovie stanno metabolizzando l’idea dell’alta velocità tra Bologna e Bari, che attraversa con effetti positivi, la Romagna, resta irrisolto il problema del collegamento ferroviario tra Ravenna e Bologna.

"Servirebbe quadruplicare la linea da Castel Bolognese a Bologna – spiega Bozzi – e lo stiamo insistentemente chiedendo alla Regione ma per ora non abbiamo risposte concrete".

Forte l’impegno degli Industriali per il Porto di Ravenna e per l’energia. Sul primo fronte, apprezzando i lavori per l’approfondimento dei fondali, il presidente della delegazione di Confindustria Romagna per la provincia di Ravenna Tomaso Tarozzi ha auspicato che sia rapidamente attuata la Zona logistica semplificata per il porto di Ravenna e la sua area circostante con importanti benefici per l’economia nel suo complesso. Sul fronte energetico occorre andare avanti con le perforazioni in Adriatico senza trascurare i progetti legati all’energia eolica.

"Per Agnes – ha ribadito Tarozzi – manca solo l’autorizzazione alla gestione dell’impianto che vogliamo sostenere con dibattiti pubblico e coinvolgendo il territorio".

Giorgio Costa