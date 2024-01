L’Operosa punta sulla sostenibilità. Sperimentazione con il Politecnico

L’Operosa, tra le principali aziende nel settore del Facility Management, ha recentemente ottenuto la prestigiosa Certificazione Iso 14067 Carbon Footprint, consolidando il proprio impegno tangibile per la tutela dell’ambiente. Questa certificazione rappresenta la misurazione accurata dell’impatto generato dal Cleaning, per ridurre l’emissione di anidride carbonica del proprio servizio, con un costante monitoraggio delle performance ambientali nel tempo.

Con l’ottenimento di questo requisito, l’azienda intende implementare e sviluppare un servizio di eccellenza attraverso l’impiego della Divisione Bee Green già certificata Ecolabel, il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi che, pur garantendo elevati standard prestazionali, sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.

Per raggiungere questo obbiettivo con impegno responsabile, L’Operosa ha condotto una sperimentazione in alcuni spazi del Politecnico di Milano, combinando la metodologia ‘Ecolabel Top’, con la "Carbon Footpint". I dati attendibili emersi da questa sperimentazione saranno presto resi pubblici, evidenziando la serietà dell’azienda nell’affidare il tutto a una valutazione scientifica rigorosa. Questo risultato non rappresenta solo un punto di arrivo, ma costituisce "un punto di partenza per un percorso di miglioramento continuo, con l’intento di ridurre ulteriormente l’impronta di carbonio delle proprie attività".

In questo modo, l’arrivo della certificazione Iso 14067 evidenzia la determinazione dell’azienda nel prefiggersi il rispetto degli standard ambientali più elevati, posizionandola come un modello precursore nel campo della sostenibilità aziendale. Un aspetto cruciale in questo percorso di miglioramento è "l’attivo coinvolgimento dei clienti" de L’Operosa. L’azienda è fermamente convinta che, con il loro sostegno, si possa realmente fare la differenza nel cammino verso la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale. Questo trasforma la scelta di un servizio di pulizia da un semplice rapporto contrattuale a un impegno tangibile a favore dell’ambiente e della comunità. Con il sostegno esplicito di Grandi Stazioni, L’Operosa sta attivando l’implementazione di un software dedicato al rilevamento e al monitoraggio del Life Cycle Assessment (Lca) negli spazi della Stazione di Bologna, ancorato a una metodologia internazionale, che si prefigge di valutare l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, considerando attentamente le diverse fasi, come l’estrazione delle materie prime, i processi produttivi, la distribuzione, l’uso e la dismissione finale. Il progetto rappresenta quindi il modello da perseguire, che ha visto l’adesione congiunta all’adozione di soluzioni avanzate a sostegno della sostenibilità ambientale nella gestione delle stazioni ferroviarie. Oltre a questo, L’Operosa porta avanti tante altre azioni concrete a sostegno e a tutela dell’ambiente, contribuendo alla qualità della vita di tutti i cittadini. Un esempio? Già da qualche mese, L’Operosa ha introdotto all’interno della stazione di Bologna un macchinario ad alta tecnologia, protagonista indiscussa nella trasformazione del processo di pulizia. L’efficienza e la precisione di questi dispositivi automatizzati permettono una pulizia rapida e accurata, minimizzando il consumo di acqua e detergenti e, di conseguenza, riducendo l’impatto ambientale.

Marco Principini