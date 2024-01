Macerata scala posizioni. Ma è boom dell’inflazione su beni alimentari e bevande

MACERATA

Un rapporto ‘sdoppiato’ con la tecnologia: prima in classifica per l’illuminazione pubblica sostenibile (percentuale dei punti luce a led sul totale nel comune capoluogo pari al 100%); al 105esimo posto (su 107) per le ‘amministrazioni digitali’. Sono queste le due performance di Macerata, la prima positiva, la seconda negativa, che emergono dall’indagine 2023 del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane. A queste bisogna aggiungere che la provincia, in percentuale rispetto ai residenti, occupa l’ottavo peggior posto per numero di omicidi colposi derivanti da incidenti sul lavoro, e che nelle Marche ha la più alta inflazione calcolata sui generi alimentari e le bevande non alcoliche. Detto questo, la provincia di Macerata mostra una tendenza positiva, passa dal 59esimo al 37esimo posto, guadagnando ben 22 posizioni rispetto allo scorso anno. Un balzo che, tuttavia, la colloca al quarto posto nelle Marche.

Alla voce ‘Ambiente e servizi’ si colloca al 15esimo miglior posto (stabile); seguono ‘Giustizia e sicurezza’, al 20esimo (+1), ‘Cultura e tempo libero’, al 41esimo (+14), ‘Affari e lavoro’, al 44esimo (+48), ‘Ricchezza e consumi’, al 49esimo (+15), e ‘Demografia, società e salute’, al 74esimo (+2). C’è, poi, una classifica a parte che misura l’indice sulla parità di genere (frutto di 12 indicatori) che, invece, vede Macerata al 13esimo posto in Italia, davanti a tutte le consorelle marchigiane.

La provincia sembra riemergere dalla crisi provocata dalla pandemia: il valore aggiunto pro capite si attesta sui 28mila euro, in crescita tra il 2021 e il 2022. Nello stesso tempo, ci sono case a buon mercato (1.000 euro a metro quadrato, rispetto ad un media italiana che è quasi il doppio) e affitti in forte calo. La spesa media annua di una famiglia per beni durevoli è di 2.683 euro, l’inflazione generale è del 5,5% (nelle Marche è avanti solo Ascoli al 5,7%), ma quella riferita solo ai generi alimentari e alle bevande non alcoliche sale al 9,10%, la più alta della regione. Macerata è al 43esimo posto per depositi bancari. È al 36esimo posto per le start up innovative (preceduta da Ascoli e Ancona) e al 25esimo per numero di imprese che fanno e-commerce (6,4 ogni 100 registrate), preceduta da Fermo (11esimo posto), ma non brillia per imprenditorialità giovanile (65esimo posto) e non sono poche le imprese che falliscono (60esimo posto). Il tasso di occupazione è alto (70,30), ma c’è anche un 12,9% di giovani che non studiano, né lavorano (Neet). L’export pesa per il 24% sul valore aggiunto, ma c’è un elevato numero di infortuni sul lavoro (80esimo peggior posto) e 234 pensionati ogni mille abitanti (92esimo posto), il valore più alto delle Marche.

Sono 2.434 ogni 100mila abitanti il numero totale dei delitti denunciati, la cifra più bassa delle Marche, decimo miglior posto in Italia. In quest’ambito, però, gli stupefacenti sono ancora un problema (71esimo posto).

‘Demografia e società’ è la macroarea in cui Macerata occupa il posto peggiore. Il quoziente di natalità (nati vivi ogni mille abitanti) è di 6,10 bambini, al di sotto della media italiana (6,38); il tasso di fecondità (nati vivi per donna) è all’1,17, anch’esso al di sotto della media italiana (1,22). La percentuale delle persone sole rispetto al totale dei nuclei sfiora il 35%. La qualità della vita per i giovani non è il massimo (65esimo posto), va meglio per gli anziani (17esimo), discreta per i bambini (33esimo posto), meglio di tutti per le donne (12esimo posto). Su ‘Cultura e tempo libero’, Macerata è trascinata in alto da un indice di sportività che la colloca al 14esimo posto, ma anche una buona partecipazione agli spettacoli (pesa la stagione allo Sferisterio) e al cinema.