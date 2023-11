Macfrut allarga gli orizzonti: "Le sfide: Penisola arabica e Africa. Il nostro network è strategico"

di Vittorio Bellagamba

Gira a pieno ritmo il motore di Macfrut, al centro di un attivismo internazionale per una promozione della manifestazione su tutti i continenti dello scacchiere mondiale. Macfrut è la fiera internazionale dei professionisti dell’ortofrutta in rappresentanza di tutti gli anelli della filiera (sementi, produzione, tecnologie, packaging, logistica e servizi). In programma al Rimini Expo Centre dall’8 al 10 maggio 2024, tante sono le novità della 41ª edizione a partire da due nuovi saloni: Innovation Hub For Healthy Food, dedicato a prodotti e tecnologie di trasformazione sostenibili per la produzione di alimenti funzionali ad elevato valore nutrizionale, e il Salone dell’Agrivoltaico by KEY. E ancora, Biosolutions International Event, Pianeta Rosso dedicato al pomodoro, Plant Nursery area sul vivaismo, Spice & Herbs Global Expo su spezie ed erbe officinali, Acqua Campus, e le aree dinamiche. Altra grande novità è la nascita della Macfrut Academy una piattaforma digitale con video-lezioni tenute da esperti su tematiche relative ad alcune filiere del settore per tenere sempre aggiornati i professionisti. Regione partner sarà la Puglia conosciuta per le sue produzioni ortofrutticole di eccellenza certificate. A sei mesi dall’appuntamento facciamo il punto con il presidente di Macfrut Renzo Piraccini (foto).

Perché questo grande impegno internazionale?

"Macfrut da sempre si è caratterizzata come una fiera diversa in quanto capace di mettere insieme tre asset strategici: il business che costituisce il cuore di ogni fiera; la conoscenza grazie alla presenza di un team di esperti; attività di networking con centinaia di B2B con buyer da tutto il mondo, 1500 nell’ultima edizione, grazie al fondamentale supporto di Ice-Agenzia".

Dove sarà il focus internazionale nell’edizione 2024?

"Al centro ci sarà la Penisola Arabica, che in fiera vedrà i principali importatori e le catene commerciali di quell’area. La Penisola Arabica importa il 70% dei prodotti ortofrutticoli freschi che consuma e in questo l’Italia può giocare un ruolo centrale sia per la qualità delle proprie produzioni che per la favorevole logistica marittima. Si tratta di un mercato importante per il nostro Paese che ha registrato una crescita dell’export ortofrutticolo del +36% nei primi sei mesi del 2023, per un totale di 51,2 milioni di euro".

Ci sarà ancora un padiglione Africa?

"Fuori dall’Africa non c’è nessun’altra fiera mondiale che ha tanti operatori africani quanti ne ospita Macfrut. È un percorso iniziato otto anni fa e le vicende internazionali degli ultimi anni ci dicono che abbiamo visto giusto, basti pensare al tema dell’emigrazione e al recente lancio del Piano Mattei sul Continente".

Perché questa attenzione dell’Africa per Macfrut?

"Perché diamo le risposte giuste a ciò che cercano. Le aziende africane vengono da noi a cercare il business, nuovi mercati per i loro prodotti, ma anche e soprattutto la conoscenza, nuovi macchinari e la capacità di entrare in un network costante di relazioni. Ebbene, tutto questo lo trovano a Macfrut". Gli altri continenti?

"Complessivamente saranno fatte una cinquantina di presentazioni in varie parti del mondo, tra eventi in presenza e in collegamento. Oltre alle aree già citate, particolare attenzione sarà rivolta al Centro e Sud America così come all’Europa che in fiera vedrà la presenza dei maggiori player e le principali catene distributive. Senza dimenticare il focus sull’uva da tavola, prodotto simbolo di Macfrut 2024. Nei tre giorni della fiera ci sarà Macfrut Table Grape Symposium, un evento globale che a Rimini vedrà la presenza dei principali esperti e player mondiali, tra aspetti tecnico-scientifici e commerciali".