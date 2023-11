Maledetta primavera. Dal vino all’olio extravergine, rese a picco per le piogge

L’agricoltura delle Marche paga una primavera troppo bagnata, che non ha favorito le fioriture e che ha provocato un crollo della produzione per varie tipologie: il vino ha visto una diminuzione di quantità del 40 per cento, a cui è corrisposta comunque una ottima qualità. Peggio è andata per l’olio extravergine, per il quale il calo netto è del 50 per cento, con punte fino al 95 per cento a seconda delle zone dove è mancata la fioritura per il clima troppo umido. Giù anche la frutta e la verdura, meno trenta per cento, annata difficile per le castagne (meno trenta per cento) e anche per il grano, che rispetto all’anno scorso ha avuto una diminuzione del 20 per cento. Gli agricoltori delle Marche si sono salvati con i frutti di nicchia, come ad esempio la pera angelica. "Questa varietà tipica delle nostre zone – dice Matteo Italiano, agricoltore di Pesaro – ha sì sofferto del crollo di produzione, ma ha offerto il meglio di sé con una notevole qualità. Stessa cosa possiamo dire delle mele, la cui stagione è stata sì poco produttiva, ma assai ricca di sapore grazie al sole che ha scaldato questa estate le nostre campagne. Questo inoltre è il momento dell’insalata, che sta recuperando dopo la siccità estiva. CI salva il messaggio che lanciamo ai consumatori, ovvero di fidarsi della qualità degli agricoltori nostrani, e ci salva anche il mercato diretto: io commercializzo direttamente i prodotti dei miei campi nei punti vendita di Pesaro". Calo anche della mela rosa dei Sibillini, ma con qualche eccezione, come quella dell’azienda di Maurizio Curi. "Abbiamo avuto una produzione normale come tutti gli altri anni – dice Curi – e questo grazie a qualche accorgimento. Sono stati importanti la potatura e la lavorazione del terreno in periodi nei quali di solito non le facevamo, aiutando così la pianta a reagire. Se un anno non si produce si rischia di chiudere e quindi dobbiamo reagire con l’innovazione e con l’intuizione. La qualità è davvero ottima, la mela dei Sibillini quest’anno ha un grado zuccherino giusto e croccantezza notevole". Sperimentazione e innovazione hanno salvato anche il mais, come spiega Marino Montalbini dell’azienda mais Ottofile di Roccacontrada, antico nome di Arcevia, premiato a Roma e dalla Regione Marche come eccellenza. "Il mio è un mais particolare – dice Montalbini –, a impollinazione libera. Il raccolto è andato bene nonostante la primavera bagnata. La mia pannocchia ha otto file ed è una coltura antica di Roccacontrada. Trasformo direttamente il mais e con la nostra polenta abbiamo vinto il campionato del mondo. La sperimentazione e l’innovazione fanno la differenza: lo dimostra la crescia della polenta, realizzata con olio extravergine di oliva prodotto da noi in azienda al posto dello strutto. Anche le crocchette di mais sono un’eccellenza". E il miele? "Siamo invasi da miele di importazione, mentre il miele italiano non è per niente valorizzato – spiegano Frederic Oliva, presidente del Consorzio apistico della provincia di Pesaro e Urbino, e i colleghi dei Consorzi apistici marchigiani, Sergio Cocciarini, Alvaro Caramanti e Giovanni Zucconi –. Il nostro marchio ‘Marche di Miele’ vuole tutelare e promuovere un prodotto che più di ogni altro racconta la biodiversità delle Marche, in cui l’apicoltura è sinonimo di sostenibilità ed eccellenza, attraverso un brand unico, che racconta un alimento locale a chilometro zero, frutto del rispetto dell’ambiente e prodotto soltanto da api. Purtroppo siamo in balia degli eventi atmosferici, lo schema climatico è completamente ribaltato: inverni caldi e poco piovosi, primavere fredde, piovose, ventose ed estati enormemente siccitose. Le api sono delle sentinelle molto sensibili a questi sconvolgimenti".