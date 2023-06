Maltempo, richiesta all’Europa: "Usare i fondi Pac"

Italia, Portogallo, Spagna e Francia propongono all’Unione europea di utilizzare, tra gli altri, anche i fondi previsti dalla Pac (la Politica agricola comune), per fare fronte all’emergenza delle alluvioni in Italia e della siccità in generale nel Sud Europa.

"La siccità e le esondazioni di fiumi e torrenti, unite alle frane, stanno avendo un forte impatto sull’agricoltura, danneggiando allevamenti, vigneti, colture cerealicole, barbabietole da zucchero, produzioni ortofrutticole. In questo difficile contesto, riteniamo importante proporre misure alla Commissione per mitigare le perdite derivanti da questo periodo di siccita’ e inondazioni e per salvaguardare la situazione finanziaria delle aziende agricole sottoposte a crescenti pressioni", si legge nel documento presentato dai Paesi al Consiglio Agricoltura. "In considerazione della siccità e delle inondazioni che hanno colpito ancora una volta diversi Stati membri, in particolare in questo primo anno di attuazione dei Piani strategici della Pac, e al fine di richiedere la conseguente mobilitazione di risorse finanziarie, proponiamo che l’utilizzo della riserva agricola in particolare, da considerare. Chiediamo inoltre – è scritto nel documento – che venga prestata la massima attenzione alle misure amministrative, quali deroghe e flessibilità, in particolare nel contesto dell’attuazione della Pac".