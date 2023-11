Marca 2024: "Risparmio e qualità, la private label cresce a vista d’occhio"

Si chiamano prodotti ’private label’, e detta così a molti potrebbe non dire nulla. Eppure li compriamo, li mangiamo e ne parliamo tutti, inevitabilmente, ogni giorno. È il prodotto ‘del‘ o ‘della’, e a seguire il nome della catena di supermercati dove in genere facciamo la spesa. Prodotti realizzati da un’impresa terza, che il più delle volte ha un suo marchio, ma che ormai da anni ha capito quanto convenga lavorare anche per la gdo: prezzi più bassi per i clienti, maggiore volume d’affari per l’azienda, fidelizzazione per il supermercato. Un mondo così composito che esprime in fiera a Bologna una sua manifestazione specializzata.

Antonella Maietta, exhibition manager di Marca: il 16 e 17 gennaio festeggerete la ventesima edizione. La fiera è cresciuta al pari della diffusione dei prodotti in ’private label’?

"Il vero trend di crescita della manifestazione è iniziato nel 2016, con aumenti del 5, 6 e 7% ogni anno fino al 2020. Il Covid ha interrotto la serie, ma siamo ripartiti".

L’edizione 2023 come sarà?

"Sarà la più grande finora, con 7 padiglioni, 25mila metri quadrati netti di superficie espositiva, +20% rispetto al 2022, e la presenza di tutte le più importanti insegne della distribuzione moderna".

Quanto valgono per i consumatori, oggi i prodotti a marchio?

"La sua crescita non è mai stata così evidente. Il motivo è anche legato alla situazione economica, con i prodotti a marchio del distributore, visti dai consumatori come ancora di salvezza per contrastare il fenomeno del carrello leggero".

Quanto è leggero, questo carrello?

"Perde il 3% nel 2023 e un ulteriore 0,5% lo perderà nel 2024, dicono le stime. Gli italiani comprano meno e, per risparmiare si rivolgono ai discount, oppure ai prodotti a marchio".

Anche per l’agroalimentare?

"Soprattutto per l’agroalimentare, il settore che registra la crescita più evidente, trascinando tutto il settore del private label, di cui occupa il 70%".

Quali sono i nuovi trend?

"Il benessere, con i prodotti cosiddetti ‘free from’, ovvero privi di qualcosa considerato poco salutare: zuccheri, grassi, grassi idrogenati, Ma anche i prodotti per le diete specifiche, ovvero senza lattosio, senza glutine e così via. Ma la novità di quest’anno è anche il fresco, ovvero l’ortofrutta".

Cresce?

"Sì, è raddoppiato negli ultimi anni, ed è il motivo per cui quest’anno Marca gli dedicherà uno dei due approfondimenti, insieme al settore packaging, logistica e servizi".

Lei prima diceva che gli italiani, di fronte alla crisi, si rivolgono al discount o ai prodotti a marchio. Nel secondo caso cosa fa la differenza?

"In entrambi i casi c’è un risparmio. Ma ai prodotti in private label si aggiunge una garanzia che deriva direttamente dalla fiducia che si ripone nel marchio del proprio supermercato. Una percezione che è cresciuta nel tempo: prima si sceglieva il prodotto a marchio per il risparmio, oggi, vent’anni dopo, lo si fa anche perché si è capito che rappresenta una garanzia di sicurezza e qualità".

Sicurezza che arriva tutta, semplicemente, dalla presenza di un logo sulla confezione?

"Anche, ma soprattutto è passata l’idea che, con i prodotti a marchio, si ha il vantaggio di avere un doppio controllo qualità. C’è quello del produttore, interessato a mantenere l’ordine assicurando gli standard promessi. E c’è quello del distributore che, nei fatti, ci mette la faccia con il cliente. E quindi ricontrolla".

E cosa altro guardano i consumatori?

"Sicurezza e qualità, soprattutto nell’agroalimentare restano al primo posto. Ma a questi, negli ultimi anni si è aggiunta una maggiore sensibilità sui temi della sostenibilità della produzione e della confezione".

Ed ecco l’interesse per il packaging.

"Anche il packaging, oggi sempre più importante, viene attenzionato e curato da entrambi gli attori in campo. E molto spesso, anzi, è il distributore che cerca un confezionamento particolare in termini di sostenibilità o di praticità, e se lo ritrova in un fornitore, a parità di qualità di prodotto, lo preferisce".

Ma chi sono le aziende che producono per i distributori?

"Oggi gran parte delle aziende hanno capito che conviene tenere una parte della propria produzione per il private label, da affiancare ai propri prodotti a marchio. Una produzione che prima veniva tenuta sottotraccia, quasi nascosta, e che oggi invece è parte integrale delle strategie di crescita".

Numeri?

"Una volta la media dei fornitori era di un 25% della propria produzione in private label. Oggi questa percentuale spesso tocca il 40%".

Come funziona Marca?

"Sono presenti i 20 stand delle principali catene di grande distribuzione organizzata, e ogni catena partecipa inoltre con 50-60% buyers. Si visitano i circa mille stand dei fornitori, si assaggiano i prodotti, si stringono relazioni e si consolidano i rapporti in essere oppure se ne creano di nuovi".

Quante aziende producono per terzi?

"Il panorama è di circa 1.500 aziende per per ogni singolo marchio di gdo, con un turn over normale, come avviene per gli altri prodotti".