Meno chimica grazie alla ricerca Presentati i risultati degli studi: "Possibili riduzioni fino al 40%"

di Marco Principini

Rese maggiori e abbattimento dell’utilizzo di prodotti chimici, fino al 40 per cento in meno. Tutto grazie ai passi avanti nella ricerca e nella tecnologia. È quanto emerge dalla tappa principale de ‘Le Giornate in Campo 2023’ a Poggio Renatico (Ferrara), durante la quale Coldiretti, Consorzi Agrari d’Italia, Sis-Società Italiana Sementi e AgronicaIbf Servizi hanno proposto a oltre 1000 aziende i risultati degli oltre 50 campi sperimentali gestiti dal gruppo di ricerca in tutta Italia.

Nel settore della difesa le attività si concentrano per combattere le principali malattie quali septoria e fusariosi della spiga che possono portare a un notevole decremento quali-quantitativo delle produzioni; ma anche, tramite delle applicazioni, alle condizioni agro-metereologiche che le possono scatenare.

Sono state poi studiate diverse formulazioni di batteri azotofissatori per fornire azoto atmosferico al frumento e quindi risparmiare fertilizzante chimico dal 30 al 40 per cento, con un risparmio dei costi fino al 50 per cento rispetto all’agricoltura convenzionale. Un fronte sul quale molto hanno fatto anche le sole tecnologie che hanno portato a una riduzione fino al 21 per cento sull’uso di fertilizzanti tradizionali.

E poi c’è il fondamentale tema delle risorse idriche, sempre più preziose: le strategie di agricoltura di precisione – è emerso – hanno comportato per il mais a un risparmio fino al 12 per cento di acqua. È poi la genetica ad essere in prima fila nella ricerca di semi in grado resistere agli effetti del cambiamento climatico. Nei laboratori si studiano varietà di frumento sempre più tolleranti al caldo, capaci di immobilizzare l’acqua raccolta e riutilizzarla in momenti di stress e di resistere alle malattie. Mais e sorgo in tal senso sono più efficienti nell’uso dell’acqua, rispetto al grano per il quale si stanno concentrando gli sforzi. Tante le varietà apprezzate dal mercato – secondo quanto riferito nel corso dell’evento: Core e Claudio che vantanto una stabilità produttiva, a cui si stanno affiancando la novità Beltorax e Matusalem. Piacciono a trasformatori e pastifici le varietà Marco Aurelio, Furio Camillo e la novità Panoramix.Tra i frumenti teneri, oltre alla Bologna, primeggiano Giorgione passepartout iper i dolci natalizi e poi Giambologna, Aca360, lsy Passion e Arecibo; bene tra i biscottieri le varietà Donatello e Dalì.