Meteo e parassiti, annata in salita: "Meno tuberi a disposizione. Ma tutelati i prezzi ai produttori"

di Claudio Ferri

Variano di anno in anno le superfici coltivate a patata, con una tendenza in diminuzione dovuta in parte alla crescente diffusione degli elateridi, un parassita che deteriora il tubero, che compromettono la sostenibilità economico-finanziaria del settore. Secondo l’Osservatorio economico di Unapa, l’Unione nazionale tra le associazioni dei produttori di patate, questo fattore comporta un calo negli investimenti. Dagli ultimi dati disponibili, emerge che in Italia le superfici investite a questa coltura si aggirano attorno ai 30mila ettari dove la regione con maggior superficie coltivata è la Campania. Seguono Calabria, Emilia-Romagna, con circa 4000 ettari (un importante bacino produttivo che ricomprende la patata di Bologna Dop), poi il Veneto e la Sicilia.

Riguardo all’annata nei territori emiliano romagnoli, gli operatori che aderiscono alla Borsa patate di Bologna sono concordi nel definire la campagna 2023-24 "fra le più difficili sotto il profilo agronomico". La causa, spiegano, è da ricercarsi in un andamento climatico particolarmente avverso soprattutto in Emilia-Romagna dove siccità, gelate, piogge intense con parte delle coltivazioni allagate e le elevatissime temperature in fase di maturazione dei tuberi hanno creato un abbassamento della produzione importante pur rimanendo ottime le caratteristiche qualitative. Con questo andamento c’è stata quindi, in generale, una riduzione delle disponibilità. La Borsa di Bologna nel luglio scorso aveva già fissato il prezzo alla produzione di 50 centesimi al chilogrammo per le patate di prima qualità di calibro minimo superiore a 40 mm, sino ad un massimo di 75 mm da immettere sul mercato del fresco per la campagna di commercializzazione 2023-24. "Nella recente riunione – spiegano gli operatori di Borsa Patate – la commissione paritetica ha ritenuto opportuno valorizzare il prodotto patata di prima qualità, innalzando il valore dei tuberi a 0,52 euro al chilogrammo".

Riguardo al prodotto a marchio comunitario, ad ottobre ha esordito nei supermercati la nuova immagine distintiva della Patata di Bologna Dop, a partire dal packaging presente negli scaffali delle principali insegne della grande distribuzione. "L’obiettivo – spiega il Consorzio di Tutela Patata di Bologna Dop - è supportare il prodotto nella sua distintività di varietà unica nel panorama pataticolo nazionale".