Modena culla della lirica. E arriva il festival del Belcanto

di Stefano Marchetti

MODENA

Nella nostra terra la lirica è davvero passione, storia, anima. Lungo la via Emilia c’è la maggior concentrazione di teatri di tradizione in Italia, e sono tutti regni della musica e dell’opera. Queste ‘radici’ sono profonde a Modena, la città che ha riunito alcune fra le più straordinarie voci del nostro tempo, Luciano Pavarotti e Mirella Freni, ‘fratelli di latte’, incantevoli protagonisti di migliaia di rappresentazioni in tutto il mondo, e con loro Raina Kabaivanska e Nicolai Ghiaurov che hanno scelto Modena come nuovo nido per la loro vita e la loro arte. E modenese è il maestro Leone Magiera, pianista e direttore d’orchestra, che ha coltivato il talento di Luciano e Mirella, amici d’infanzia, e li ha accompagnati nella carriera.

Proprio sotto la Ghirlandina è nato, già alcuni anni fa, il protocollo "Modena Città del Belcanto" a cui aderiscono il Comune di Modena, la Fondazione di Modena, la Fondazione Teatro Comunale di Modena e il Conservatorio di musica Vecchi Tonelli: le quattro istituzioni collaborano per valorizzare la tradizione lirica, lavorando su produzione, formazione e celebrazioni. Modena Città del Belcanto ha promosso percorsi dedicati ai giovani talenti dell’opera (come il corso di alta formazione al teatro Comunale e la masterclass che Kabaivanska conduce da diversi anni al Vecchi Tonelli), recital, spettacoli, serate speciali nel ricordo delle grandi voci. La Città del Belcanto ha anche oltrepassato i confini d’Italia, presentandosi in contesti internazionali: proprio lo scorso dicembre, per esempio, il progetto è stato accolto a Lione per un apprezzato concerto al Temple du Change.

E da questa esperienza già consolidata, il 7 maggio prenderà vita il nuovissimo "Modena Belcanto Festival" che riunirà numerosi eventi e spettacoli: il cartellone includerà l’allestimento di un’opera, concerti con star internazionali, commissione di nuove musiche e media art, "tutti i volti del bel canto, a partire dalla storia modenese fino alle declinazioni più contemporanee", ha anticipato già nei mesi scorsi il maestro Aldo Sisillo, direttore del Comunale. Fra gli appuntamenti, dal 5 al 16 maggio si terrà la Modena Belcanto Masterclass che vedrà fra i docenti cantanti di prestigio internazionale come Sonia Prina, Cristina Zavalloni e Gregory Kunde. Sono già aperte le adesioni anche al concorso Vox / Image che premierà i migliori cortometraggi dedicati alla vocalità, realizzati da autori fino a 30 anni. I dettagli sul sito del Comunale e di Modena Belcanto.