Nel Ravennate il millefiori più buono

È il miele Granfavo di Matteo Farinelli di Brisighella in provincia di Ravenna il vincitore del primo concorso sui Millefiori prodotti da api italiane. L’iniziativa è stata avviata lo scorso luglio nell’ambito del progetto di promozione Generazione Honey, realizzato da Agri Rete Service, la società di servizi di Confcooperative FedagriPesca, in collaborazione con Miele in Cooperativa e con il sostegno del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste. Al secondo posto del concorso ’Miele millefiori: se è italiano vale di più’, salgono il miele San Marco di Roberto Marchesini, in provincia di Arezzo e il miele Apicoltura Elisa Vacca di Sinnai nel cagliaritano.

Le analisi dei 124 campioni di miele ricevuti, 55 dal Nord, 27 dal Centro e 42 dal Sud, sono state effettuate dai laboratori del Crea di Bologna, per poi essere valutati da un’apposite giurie di assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale degli esperti in Analisi Sensoriale del Miele. "Abbiamo deciso di promuovere questo concorso per rivalutare un prodotto che - spiega Riccardo Terriaca coordinatore dell’associazione Miele in cooperativa - meglio di qualsiasi altro, è in grado di raccontare le specificità dei diversi territori di produzione che si ritrovano nei diversi colori e aromi dei millefiori. I millefiori hanno delle straordinarie specificità che troppo spesso vengono sottovalutate in favore dei più noti mieli monofloreali. Il miele millefiori è invece l’interprete e testimone perfetto della esclusiva biodiversità italiana".