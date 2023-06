"Non c'è Libertà se non c'è Diritto alla casa" Confabitare protagonista anche sul Priamàr

Confabitare Savona partecipa all’evento commemorativo della Liberazione, per affermare che “non c’è Libertà se non c’è Diritto alla casa”. Il promontorio del Priamàr, connesso alle propaggini tra le Alpi e gli Appennini che circondano Savona, fu sede dei più antichi insediamenti da cui la città ebbe origine. Risalgono infatti a un periodo intorno al 1600 a.C. Fu da sempre il luogo più adatto alla difesa della zona e durante la dominazione romana la cittadella perse importanza a favore della nuova città romana di Vada Sabatia (oggi Vado Ligure). Fatto questo doveroso riassunto sul luogo, veniamo al perché Confabitare viene invitata alla festa della quale è anche partner. Le motivazioni sono riconducibili all'attività svolta giornalmente dalla sede savonese e dalle delegazioni di Confabitare: è indubbio oramai che il lavoro e la partecipazione a tutti i tavoli della provincia hanno fatto sì che Confabitare Savona venga riconosciuta dalle istituzioni Associazione di riferimento. La giornata si è svolta come giusto che fosse in un clima di festa, musica e giochi: molti i giovani, i bambini e i ragazzi che hanno affollato il Priamàr nei suoi meravigliosi percorsi. Un doveroso anticipo: proprio al Priamàr si terrà a settembre un convegno che Confabitare Savona sta organizzando sul tema della Riqualificazione energetica e sicurezza degli edifici.