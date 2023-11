Nuova vita per il cibo in eccesso. Pasta e verdura non sono rifiuti, ecco come ritornano a tavola

Al centro, ovviamente, ci sono il pane e la pasta. Rappresentano il cibo maggiormente salvato dagli sprechi e dato nelle mani di chi ne ha bisogno. Lo dice un’indagine promossa tra 1.812 imprese da Fondazione Banco Alimentare e realizzata dal Food Sustainability Lab della School of Management del Politecnico di Milano, con un’integrazione a cura di Fondazione per la Sussidiarietà. I numeri, intanto. Sono 139mila le tonnellate di eccedenze alimentari donate in un anno da grandi e medie imprese dell’industria italiana della trasformazione. Tra le aziende che donano, il 75% mette in atto anche altre forme di riuso, contro il 52% delle aziende che non donano. Quanto alle categorie di prodotto maggiormente donate, a pasta e prodotti da forno seguono l’ortofrutta, la carne, il latte e i prodotti caseari. Le grandi imprese, in percentuale sul loro numero, donano 3 volte in più rispetto alle piccole e 1,5 volte rispetto alle medie; le aziende che producono prodotti da forno, 2,5 volte in più rispetto a tutte le altre. Le imprese che perseguono obiettivi di sostenibilità in modo strutturale donano 1,7 volte in più rispetto alle altre. Tra le imprese che donano, quelle che misurano le eccedenze donano 2,7 volte in più rispetto alle altre. Infine le imprese che donano da più anni tendono ad aumentare la quota di donazioni nel tempo.

"Da questa ricerca - commenta Giovanni Bruno, presidente di Fondazione Banco Alimentare -, emerge come la donazione a scopo sociale sia il volano di strategie anti-spreco e le due attività risultano essere complementari nel raggiungimento dello stesso obiettivo". Paola Garrone, docente e responsabile scientifico del Food Sustainability Lab della School of Management del Politecnico di Milano spiega che "per molte imprese le quantità donate sono importanti e regolari, grazie a una gestione strutturata delle eccedenze" e che esiste "un circolo virtuoso che esiste tra donazione per fini sociali e le pratiche di economia circolare".

Donazione, riuso, riciclo e recupero sono infatti complementari nel perseguimento dell’obiettivo condiviso di prevenire spreco e rifiuti. Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, sottolinea "un grande impegno solidale delle imprese alimentari italiane in un momento in cui resta elevato il numero di persone che hanno difficoltà. Una scelta consapevole, guidata dal radicamento nei territori in cui le aziende operano, frutto di una cultura sussidiaria diffusa".