Nuove tecnologie, come valorizzare l'immobile

Nell’era in cui il processo di innovazione tecnologica e la rivoluzione ambientale sono la forza motrice per favorire l'economia e lo sviluppo nel rispetto dell'ambiente e della sua sostenibilità, anche gli edifici hanno un ruolo importante, siano essi abitazioni o usi diversi, privati o di pubblico utilizzo. Negli ultimi decenni si è usufruito sempre più dell’energia elettrica, essendo quest’ultima prodotta da fonte fossile, che ha generato – per la sua quota parte – un notevole impatto negativo sull’ambiente. Oggi si ha sempre più cognizione sulla tematica e maggiore consapevolezza, bisogna intervenire. Il legislatore sta attuando una serie di correttivi normativi per affrontare l’emergenza, ma anche i proprietari immobiliari devono fare la loro parte e soprattutto devo avere contezza di cosa sta succedendo, come bisogna agire e come valorizzare la proprietà immobiliare in virtù delle esigenze emergenti. Per intervenire in modo corretto bisogna sapere che ci sono tre ambiti diversi e fondamentali che confluiscono all’ottenimento dello scopo, e sono: • L’efficientamento energetico, inteso come miglioramento delle prestazioni energetiche; • La “generazione” diffusa di energia elettrica da fonte rinnovabile; • L’utilizzo intelligente dell’energia con modelli gestionali innovativi. Se il proprietario immobiliare prende atto dei tre punti sopra evidenziati, il legislatore supporta la transizione con incentivi e norme specifiche dedicate, allora si puo pensare di essere artefici della corretta attuazione della transizione ecologica in corso, almeno per quanto riguarda il settore immobiliare. La Direttiva Case Green o EPBD - Energy Performance of Buildings Directive – stabilisce che gli edifici residenziali hanno l’obbligo di assumere la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033. Mentre gli edifici non residenziali e/o quelli pubblici la performance delle stesse classi di cui sopra dovrà essere assunta entro il 2027 e il 2030 rispettivamente E e D. La Direttiva Case Green, inoltre, impone delle limitazioni gravose su tutti gli immobili che dal 2030 non saranno adeguati alle classi energetiche imposte, tanto da non poter essere affittati o venduti. Chiaramente l’azione imposta ex legge è una chiara inibizione di godimento della proprietà privata sancito dalla costituzione. Non vi è dubbio che la classe energetica possa incidere sul valore venale degli immobili, ma questo parametro intrinseco dell’edificio ha effetti che vengono assorbiti nel gioco delle parti che partano dall’incontro tra la domanda e l’offerta sia nella compravendita che nelle locazione. Le imposizioni sopra esposte, hanno lo scopo di mitigare l’impatto del consumo di energia primaria da fonti fossile, ridurre gli effetti negativi sull’ambiente e alterare gli ecosistemi che regolano la vita sulla terra. Ma nello stesso tempo, avendo l’attuazione uno scadenzario preciso – se sarà mantenuto -, esso imprime delle bolle sul mercato immobiliare che destabilizzano il valore venale. Una misura legislativa attuale da attenzionare, analizzare e cercare di mettere in pratica nel migliore dei modi è quella che disciplina le CER (Comunità Energetiche Rinnovabili), sempre di origine Comunitaria. Un modello basato sui consumatori di energia che ha una notevole flessibilità di adattamento alle dimensioni e alle esigenze dei consumatori. Un modello che, come un vestito di sartoria, va creato su misura, il fulcro delle CER un punto di forza inconfutabile, “il consumo di energia“ che non si verifica perché devi trarre un beneficio economico, bensì il consumo avviene per necessità e in quasi la totalità degli immobili. Il modello è vincente a prescindere, in quanto, come anzi detto, il consumo di energia è una necessità che bisogna soddisfare in ogni caso, se ciò avviene nell’ambito di una CER e si consuma contemporaneamente alla produzione di un impianto di egregia elettrica FER in disponibilità alla CER stessa, allora viene concesso un incentivo economico dal GSE, che può alleviare il peso del costo di approvvigionamento dell’energia elettrica. I membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, la cui partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire attività commerciale e industriale principale, in sostanza viene data la possibilità a tutti di partecipare. La struttura della comunità energet ca quindi, è molto flessibile e articolata, non ci sono limiti al numero di partecipanti, le condizioni sono che l’energia elettrica auto-consumata e oggetto di valorizzazione deve essere prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, e che i componenti della comunità - come sopra definiti - devono essere collegati alla rete sotto la stessa Cabina Primaria. Un impianto 1 MW riesce a fornire energia potenzialmente a oltre 300 utenze medie, e una cabina primaria in media copre il territorio di 3-4 piccoli comuni o 3-4 quartieri di una città. Pertanto, è facile comprendere che ci sono tutte le condizioni per organizzarsi in CER e ottenere i benefici a esse riservate. Potremmo pensare alla dimensione minima per la costituzione di una CER a un condominio medio, ad esempio composto da 10 condòmini che dispongono di un terrazzo condominiale ove poter istallare un impianto fotovoltaico di 30 kW. La soluzione migliore sarebbe di accostare alla già esistente struttura organizzativa del condomino una entità legale alla stregua di una associazione non riconosciuta o di una cooperativa, che non abbia fine di lucro, che possa gestire la comunità energetica condominiale, e dare un maggiore servizio condòmini trasformando in risorsa quello che di fatto è un consumo obbligato. La materia energetica è particolare, ha regole, termini e modalità applicative che non sono ordinari o facili da recepire e attuare, per questo serve una informazione semplice e professionale che giunga al proprietario immobiliare e lo possa assistere nelle sue scelte, anche trasferendo nozioni dirette a educare al consumo e alla corretta gestione dell’energia negli edifici. Non ci si può affidare agli attori classici dell’edilizia che vedono una ulteriore possibilità di business. Confabitare è particolarmente sensibile alla tematica, ha la piena consapevolezza che la casa è un immobile che vive e si alimenta di energia. Il proprietario immobiliare ha necessità di essere assistito per gestire al meglio la propria casa, la sicurezza, il giusto confort e il risparmio economico, nel rispetto dell’ambiente, delle norme senza sprechi e pregiudizi per l’immobile stesso. Arch. Giovanni Malara Presidente Confabitare Calabria