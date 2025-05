Obiettivo decarbonizzazione. Marcegaglia in prima linea

Il progetto ‘AdriatiCO2’, guidato dal gruppo Marcegaglia, si propone di candidare Ravenna a polo strategico per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, assicurando la cattura di 110mila tonnellate di CO2 ed evitandone la dispersione in ambiente. Marcegaglia è in prima linea nella lotta al cambiamento climatico con questo progetto che ha l’obiettivo di catturare e stoccare il 95% delle emissioni generate dall’impianto di cogenerazione di Ravenna, grazie a tecnologie all’avanguardia e a una collaborazione strategica con Eni e Snam, partner per il trasporto e lo stoccaggio della CO2 catturata.

‘AdriatiCO2’, insieme a sole altre 10 candidature italiane, rientra tra le proposte vincenti (sostenute dai Ministeri delle Imprese e del Made in Italy, degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e ritenute interessanti dalla Direzione Generale Clima) selezionate tra quelle ammissibili a ricevere i fondi europei dell’Innovation Fund. Il Fondo è uno dei principali programmi di finanziamento a livello mondiale per la messa a terra di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Attivato dalla Commissione europea nell’ambito del sistema EU ETS, ha l’obiettivo di portare sul mercato soluzioni industriali per decarbonizzare l’economia europea e sostenere la transizione dell’Unione verso la neutralità climatica. "È un investimento avveniristico. Un’infrastruttura concreta per ridurre l’impatto ambientale dell’industria siderurgica, che è in prima linea nella sfida della decarbonizzazione, per dare nuove opportunità di sviluppo a un territorio dinamico e contribuire a un’Europa più verde. Un progetto coraggioso che unisce tecnologia e visione", commenta Aldo Fiorini, Chief Operations Officer Marcegaglia Carbon Steel Flat Division e direttore dello stabilimento di Ravenna. "Parallelamente – ha proseguito – stiamo studiando l’elettrificazione degli impianti e l’utilizzo dell’idrogeno. La strategia del Gruppo è di andare verso la produzione di acciaio da forno elettrico". Un progetto, quello di Marcegaglia che si collega all’infrastruttura di Ravenna di Eni e Snam per la cattura e lo stoccaggio della CO2.

Maria Vittoria Venturelli