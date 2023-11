Ortofrutta, consumi in picchiata. Gli agricoltori lanciano l’allarme: "Servono azioni tempestive"

Mentre i consumi di ortofrutta fresca confermano anche nel primo semestre dell’anno il trend negativo già registrato a fine 2022 (da gennaio a giugno sono stati acquistati circa 2,56 milioni di tonnellate contro le 2,78 del 2022, un differenziale del -8%, in valori assoluti una perdita di ulteriori 213 mila tonnellate, dati Osservatorio CSO Italy) dalla Fruit Valley emiliano-romagnola s’alza un fortissimo grido di allarme: la regione non può permettersi di perdere un comparto che vale oltre 1,5 miliardi di euro alla produzione agricola (quarta regione italiana dopo Sicilia, Campania e Puglia) e un export di 5 miliardi annui.

Confagricoltura Emilia Romagna sottolinea gli abbattimenti record di frutteti: "Solo negli ultimi cinque anni, abbiamo perso – spiegano i vicepresidenti regionali di Confagricoltura, Gianluca Vertuani e Andrea Betti – migliaia di ettari di alberi da frutto, sono crollate le superfici coltivate a pero (–26%), pesco (–24%), nettarine –16%) e albicocco (– 16%). E per le principali specie frutticole della nostra regione nel 2023-2024 si prevede un ulteriore calo, in media del 8-10%, spinto soprattutto dagli effetti del maltempo, gelate primaverili, alluvioni e frane".

"Siamo passati da 16.000 ettari dello scorso anno a poco più di 14.700. Non sono da meno pesche e nettarine che segnano rispettivamente un meno 6% e –5% (lasciando ‘sul campo’ più di 300 ettari ciascuna specie), una tendenza preoccupante che dimostra la disaffezione dei frutticoltori a causa delle avversità climatiche, il calo dei prezzi e le crescenti patologie", dice il presidente regionale Stefano Francia.

Fra le richieste comuni delle organizzazioni: adeguati risarcimenti in presenza di danni da calamità alle produzioni; rafforzare il sistema assicurativo per favorire l’accesso alle polizze e renderle meno costose; garantire sgravi contributivi sulla manodopera; fondi per espianti e reimpianti nelle zone colpite da calamità naturali per facilitare l’introduzione di nuove varietà. Il calo dei consumi – denuncia Coldiretti – ha fatto scendere sotto la soglia minima di 400 grammi di frutta e verdure fresche per persona, da mangiare in più volte al giorno, raccomandato dall’Oms per una dieta sana. Siamo intorno ai 250 grammi di consumo medio pro capite e sempre meno ragazzi mangiano frutta".