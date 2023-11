Pesticidi, l’obiettivo è dimezzare l’uso entro il 2030

Il Parlamento Europeo vuole dimezzare entro il 2030 l’uso dei pesticidi nell’Unione. La commissione Ambiente ha adottato a Bruxelles la posizione negoziale sulle misure volte a garantire un uso sostenibile dei pesticidi e a ridurre della metà l’uso di pesticidi chimici. Nel testo adottato con 47 voti favorevoli, 37 contrari e 2 astensioni, i deputati affermano che entro il 2030 l’Ue dovrà ridurre l’uso e il rischio dei prodotti fitosanitari chimici almeno del 50% e l’uso dei prodotti "più pericolosi" del 65%, rispetto alla media del periodo 2013-2017.

La Commissione aveva proposto un obiettivo del 50% per entrambi, sulla base della media del periodo 2015-2017. I deputati vogliono che ogni Stato membro adotti strategie e obiettivi, basati sulle vendite annuali di sostanze, sul livello di pericolo e sulle dimensioni della propria superficie agricola. La Commissione verificherà poi se gli obiettivi nazionali debbano essere più ambiziosi per raggiungere quelli europei. Per massimizzare l’impatto delle strategie nazionali, gli Stati membri devono anche mettere in atto norme specifiche per almeno cinque colture per le quali una riduzione dell’uso di pesticidi chimici avrebbe l’impatto maggiore. Gli eurodeputati vogliono anche vietare l’uso di pesticidi chimici nelle aree sensibili (ad eccezione di quelle autorizzate per l’agricoltura biologica e il controllo biologico) e in una zona cuscinetto di cinque metri.