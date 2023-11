Piacenza Expo al top: "Quattro nuovi eventi e investimenti green. Vogliamo crescere"

Piacenza Expo spa ha trasferito nel 2000 la sede in una nuova struttura, decisamente più adeguata alle crescenti esigenze dell’attività, dando così inizio a una nuova era per il sistema fieristico piacentino che, non a caso, ha simbolicamente coinciso con l’inizio del terzo millennio. Giuseppe Cavalli, presidente di Piacenza Expo spa, illustra la storia dell’ente emiliano. "Piacenza Expo è una società fieristica a capitale misto, nata alla fine degli anni Novanta sulla base della pluridecennale esperienza dell’Ente Autonomo Mostre Piacentine – dice –. Dal 2000, è operativa nel nuovo quartiere fieristico di Le Mose (all’uscita del casello di Piacenza sud, dove l’A1 si raccorda con l’A21), che attualmente dispone di un padiglione di 10mila metri quadrati, di uno di 3.500 e di uno di 1.500, oltre a un’ampia area espositiva esterna. La compagine sociale è essenzialmente rappresentativa del territorio: la parte pubblica è esplicitata da Comune, Provincia di Piacenza e dalla Camera di commercio dell’Emilia, quella privata da due istituti di credito, dalle associazioni di categoria piacentine, oltre all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale".

Ci tracci un bilancio dell’attività svolta nel corso del 2023.

"Il 2023 ha finalmente segnato la definitiva ripartenza della nostra attività fieristica dopo le limitazioni post Covid, che a ritmi alterni avevano pesantemente condizionato le due stagioni precedenti. Il bilancio è estremamente positivo, non solo sotto l’aspetto economico, come si evince dai primi dati del bilancio consuntivo, che presenteremo ad aprile, ma anche in termini di flussi registrati. Tra espositori, allestitori e visitatori, ogni anno portiamo a Piacenza Expo circa duecentomila persone, e anche per questo lavoriamo in sinergia con le istituzioni e le realtà della nostra provincia che si occupano di promozione territoriale, proprio per offrire ai visitatori percorsi turistici, artistici, culturali e sportivi per rendere ancora più piacevole ed entusiasmante la esperienza fieristica".

Nel calendario fieristico quali sono gli eventi più importanti?

"Negli ultimi anni ci siamo dedicati esclusivamente a eventi fieristici di alto profilo tecnico, specialistico o di nicchia, aumentando continuamente il livello qualitativo grazie anche alla collaborazione di università, centri di ricerca e associazioni nazionali di categoria. La fiera più importante a gestione diretta che già da anni caratterizza il nostro calendario fieristico è Geofluid, il più qualificato evento fieristico internazionale dedicato alle attrezzature e alle tecnologie per la ricerca, l’estrazione e il trasporto dei fluidi sotterranei, ai comparti della perforazione, dei lavori nel sottosuolo, della geotecnica e della geotermia. Pur essendo una fiera soltanto per addetti ai lavori, l’edizione 2023 ha registrato 15mila visitatori provenienti da 113 diversi Paesi del mondo, con una crescita del 36% rispetto all’edizione 2018, l’ultima pre-Covid. Stesso discorso per Apimell, la più importante e qualificata mostra-mercato dedicata a prodotti, attrezzature e tecnologie per l’apicoltura di tutta l’Europa. L’evento primaverile di quest’anno, abbinato a Seminat e Buon Vivere, ha registrato 23mila presenze con una crescita del 15% sull’edizione precedente". Quali sono i progetti di sviluppo che caratterizzeranno il 2024?

"Per il 2024 abbiamo in programma quattro nuovi eventi fieristici: Più.Ma.Lab, incentrato sulla connessione tra il marketing, le risorse umane e le vendite; Cybsec-Expo, mostra-convegno dedicata alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati; Truck-Tyre-Trailer, evento interamente dedicato a tecnologie, mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero; Aquawatt, una mostra-convegno che mira ad approfondire conoscenze, progetti e tecnologie del settore energetico idroelettrico. Da ultimo, ci sarà Due Tempi Bei Tempi & Youngtimer, una kermesse dedicata al motorismo. Attorno a queste nuove fiere, così come per quelle già consolidate, costruiremo eventi e progetti collaterali, per arricchirne il programma, ma anche per continuare a creare ponti di collegamento tra il territorio e il nostro quartiere fieristico".

Come coniugate lo sviluppo dell’ente con i temi della sostenibilità?

"Piacenza Expo, già da anni, ha sposato una filosofia operativa green, che consente di coniugare il miglioramento dell’efficienza organizzativa e produttiva con il tema della sostenibilità ambientale. È un percorso che Piacenza Expo ha intrapreso attraverso vari interventi effettuati nel tempo, come quelli riguardanti la riqualificazione energetica e ambientale del quartiere fieristico e del contiguo distretto della logistica, il telecontrollo dell’illuminazione pubblica e anche attraverso il nostro impianto fotovoltaico, che ci vede impegnati in qualità di gestore dell’area produttiva ecologicamente attrezzata. Recentemente abbiamo potenziato il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, limitando ulteriormente l’utilizzo di materiali plastici. Una filosofia che ci caratterizza anche nell’attività fieristica con eventi espositivi come Hydrogen Expo (fiera ospitata) e Aquawatt, che vivrà nel 2024 la prima edizione. Sostenibilità non solo nel segno dell’ambiente, ma anche sotto il profilo del bilancio sociale. Da anni, infatti, sosteniamo realtà assistenziali e di cura del nostro territorio attraverso eventi benefici che organizziamo direttamente coinvolgendo non solo i nostri soci, ma anche la cittadinanza".