Piccole e medie imprese: "Serve più attenzione. Quando chiude una vetrina ci perde la comunità intera"

Mauro Mambelli, presidente di Confcommercio Ravenna (foto), analizza dal suo osservatorio privilegiato l’anno appena concluso e sottolinea le sfide per il 2024 in arrivo.

Mambelli, cosa dicono i dati di questo 2023 agli sgoccioli?

"I dati economici consolidati di metà novembre indicano che il 2023 si chiuderà all’insegna del rallentamento generalizzato anche se ci sono sprazzi di vitalità economica, seppure deboli e incerti. In questo senso vanno letti sia il recupero delle vendite in ottobre sia la crescita della fiducia delle famiglie a novembre. Anche l’occupazione tiene al di là delle più favorevoli aspettative. Il turismo ha dato un contributo fondamentale alle attività economiche. Positivo il rientro dell’inflazione negli ultimi mesi: anche qui possiamo dice che si è esaurita la bolla inflazionistica iniziata nella primavera 2021".

Si può fare una previsione sulle vendite di dicembre?

"Potrebbe essere un buon dicembre per gli acquisti e i consumi delle famiglie. La consueta ricerca dell’Ufficio Studi di Confcommercio su consumi di Natale è all’insegna di un rinnovato ottimismo. Per i regali di Natale la previsione è di una spesa di 186 euro a testa, in aumento rispetto al 2022. Se calcoliamo il dato per famiglia, la spesa media si attesta a 1.882 euro con un +18% rispetto al 2022. Quanto ai regali più desiderati, gli acquisti di abbigliamento, calzature, pelletteria, accessori, tessile casa e articoli sportivi si confermano ai primi posti. Dopo un novembre tra luci e ombre, è soprattutto il settore moda a puntare tutto sul mese di dicembre e sul Natale, con i negozi di prossimità che ancora oggi faticano a uscire da una crisi dei consumi che si sta concentrando sull’abbigliamento, aggravata dagli effetti dell’inflazione sulle spese obbligate. C’è tanta voglia di mettersi alle spalle un anno difficile e ridare energia ai negozi di prossimità alle prese con una stagione autunno/inverno che non è decollata".

Cosa si aspetta per Ravenna dal 2024?

"Mi aspetto che ci sia una maggiore attenzione per la piccola e media impresa, che in questi anni ha dovuto lottare per stare sul mercato, con maggiori costi, col caro energia e un’inflazione galoppante. I settori che Confcommercio rappresenta sono quelli che in questi anni hanno sofferto di più: è necessario tutelarli, con incentivi economici. Abbiamo sempre affermato che quando si spegne una vetrina in città a perderci è l’intera comunità, in termini di offerta e di sicurezza, oggi ancora di più".

Come è la situazione del centro storico oggi? Quali iniziative sono state messe in campo?

"Grazie al lavoro svolto dal Comitato ‘Spasso in Ravenna’, progetto creato da Associazioni di Categoria e Comune di Ravenna per lo sviluppo e il sostegno ad artigiani e commercianti del territorio, quest’anno è stato proposto un calendario di appuntamenti per ‘accendere’ il centro storico, come ‘Babbo Natale in piazza’, il laboratorio ‘Illuminiamo il Natale’ per creare insieme ai bambini le decorazioni per la tavola e la pista di ghiaccio. Credo anche che i cittadini abbiano apprezzato le luminarie che sono state allestite con un design nuovo che hanno creato un senso del Natale diverso rispetto al passato. Non disperdiamo questo strumento che può essere potenziato anche come veicolo promozionale per il centro storico al di là del nostro territorio"

Avete anche realizzato la campagna ’Compro sotto casa’. In cosa consiste?

"Anche quest’anno in occasione del periodo natalizio è tornata l’iniziativa di Confcommercio dal titolo ‘Compro sotto casa perché mi sento a casa’, alla quarta edizione, nata per valorizzare il ruolo di aggregatore sociale nelle città delle attività commerciali, negozi, bar, ristoranti e per evidenziare il legame tra gli abitanti di un quartiere e i suoi negozi. La campagna è anche sui social con l’hashtag #ComproSottoCasa, è un elemento di valorizzazione del brand Confcommercio che tiene insieme i nuovi ’items’ come le città e la rigenerazione urbana, le comunità “aggregate” dalle attività commerciali e di servizio nelle aree metropolitane e nei centri storici".

Per il prossimo anno dal punto di vista turistico dove si dovrà lavorare in particolare?

"Dobbiamo lavorare maggiormente sulla promozione del nostro prodotto turistico che, lo diciamo da anni, molti ci invidiano. La città d’arte, i nostri lidi, le nostre colline, l’enogastronomia, sono un patrimonio unico con enormi potenzialità. Occorre poi un discorso sui collegamenti viari, ferroviari e aerei perché oggi è fondamentale mettere in condizione i turisti di raggiungerci facilmente … e qui occorrono decisioni e scelte lungimiranti perché su questo settore si giocherà il nostro futuro. Nei prossimi mesi è necessario un confronto con l’Amministrazione comunale sul settore crocieristico: occorre cercare di agevolare e colmare alcune piccole lacune per l’ospitalità dei passeggeri, ad esempio anche con un collegamento elettrico veloce dedicato (sia pedonale che ciclabile) che possa portarli da Porto Corsini a Marina di Ravenna per potergli far fruire la località marittima e le spiagge".