Più alberi per affrontare i cambiamenti climatici

Piantare alberi è importante, ma serve farlo in modo corretto, affrontando le criticità sul tema delle forestazioni che gli effetti sempre più evidenti del mutamento climatico stanno facendo emergere. Nasce così "Boschi per il futuro", il nuovo progetto promosso da Misura che prevede la realizzazione di vivai in campo aperto a Mogliano Veneto, Palena e Terelle che saranno a disposizione della collettività per produrre alberi per i prossimi anni. Fondamentale l’uso di

sementi autoctone e con un ricco patrimonio genetico, per assicurare piante più resilienti anche per affrontare i mutamenti climatici. Il progetto, che ha il supporto scientifico di Veneto Agricoltura, dell’Orto Botanico di Roma Università La Sapienza e della banca del germoplasma del Parco Nazionale della Maiella, prevede che vengano messi a dimora arboreti da seme. Nel corso dell’autunno verranno raccolte in natura le sementi nelle tre aree geografiche destinate alla realizzazione dei boschi. I semi saranno fatti germinare e le piantine nate saranno messe a dimora in vivai naturali e controllate, poiché continueranno a produrre semi e alberi per gli anni a venire. A Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, nell’azienda agricola Diana, Veneto Agricoltura realizzerà un arboreto da seme di 5 ettari, con esemplari di quercia farnia di 5 provenienze diverse, oltre ad altri alberi quali frassino ossifillo, carpino bianco e acero campestre.