"Positivo il piano sementiero per il biologico"

"Siamo molto soddisfatti per l’adozione di un piano sementiero biologico che aspettavamo da anni e che avevamo più volte sollecitato perché strategico per l’evoluzione del settore. Legato a questo siamo convinti che sia quanto mai necessario investire nella ricerca sul bio". Parole di Giuseppe Romano, presidente nazionale dell’Associazione italiana agricoltura biologica (Aiab), in relazione al via libera in Conferenza Stato-Regioni al decreto del ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare al Piano nazionale delle sementi biologiche, così come previsto dall’articolo 8 della legge 9 marzo 2022, n. 23.

"Il piano – aggiunge Romano : presentato dal sottosegretario D’Eramo, consentirà di superare la grave criticità legata al materiale propagativo del biologico. In tale ambito occorre utilizzare sementi pensate per questo tipo produzione con varietà selezionate e riprodotte al fine di avere a disposizione delle sementi biologiche di qualità. Aiab porrà la massima attenzione e vigilanza sullo sviluppo del progetto per fare in modo che possa avere una maggiore fortuna rispetto a di due piani precedenti. Ma non solo – conclude Romano – , ci faremo anche portatori di contenuti e proposte per un ulteriore qualificazione e il decollo definitivo del programma".