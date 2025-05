Potenzialità da valorizzare: "Logistica e magazzini"

Professionali, competenti, rapidi nelle risposte e con costi competitivi. Sono questi i tratti distintivi dell’Agenzia marittima e Casa di spedizioni Casadei & Ghinassi, realtà consolidata nel panorama della logistica portuale, con sede a Ravenna e una presenza attiva anche in altri scali strategici del Paese. La reputazione dell’Agenzia si fonda su oltre quarant’anni di esperienza maturata sul campo, al fianco di spedizionieri internazionali e imprese industriali che operano nei settori dell’acciaio, delle materie prime, dei fertilizzanti, dei concimi, dei macchinari – inclusi i carichi eccezionali – e più in generale di tutte le principali commodities che gravitano attorno al porto di Ravenna.

Casadei & Ghinassi lavora con aziende che gestiscono sia merci alla rinfusa che in container, in entrata e in uscita dal territorio nazionale. Le merci in import provengono soprattutto da Cina, India e Far East, mentre per l’export i mercati principali sono quelli del bacino del Mediterraneo e dell’Estremo Oriente. Una rete costruita nel tempo, grazie alla capacità dell’Agenzia di offrire risposte puntuali e soluzioni personalizzate anche per le esigenze più complesse. Oggi il gruppo impiega circa 25 persone e, dopo l’ingresso in Sagem del Gruppo SMC, può contare anche su una rete di corrispondenti attivi nei porti di Venezia, Savona e Koper, ampliando così la propria operatività in maniera significativa. Guardando al futuro del porto di Ravenna, Casadei & Ghinassi evidenzia alcune priorità infrastrutturali fondamentali. In primo luogo, la necessità di nuovi magazzini per lo stoccaggio delle merci varie in prossimità delle banchine. Si tratta di un’esigenza che richiederà l’intervento di operatori privati, ma che è sempre più urgente per garantire efficienza ai flussi logistici. Inoltre, la gestione dei container – in particolare dei vuoti – presenta ancora criticità: "Se si svuota o si riempie un contenitore a Ravenna, il ricavo resta qui. Ma se non ci sono spazi per farlo, si perde un’opportunità". Per questo è essenziale anche migliorare la logistica di entrata e uscita del Terminal Container Ravenna, ottimizzando i tempi di movimentazione dei pieni e dei vuoti. Altro tema cruciale è la disponibilità di aree e fondali adeguati: "Se non abbiamo il pescaggio e le strutture necessarie – sottolineano dall’Agenzia – il resto conta poco. Abbiamo una grande potenzialità da valorizzare, ma servono le condizioni per sfruttarla al meglio".

Maria Vittoria Venturelli