Prima molitura del Pùmpaiia, l’’oro’ di Pompei

L’olio di Pompei prodotto con le olive delle aree verdi del parco archeologico, ad un anno dalla prima produzione, ha ricevuto il riconoscimento di certificazione Igp Campania. Utilizzare i metodi e le tecniche della raccolta delle olive utilizzati nel mondo romano, illustrati anche da autori come Columella e Plinio il Vecchio, significa garantire il pieno rispetto delle piante, salvaguardare la biodiversità e garantire la piena sostenibilità ambientale. È quanto sta realizzando il Parco archeologico di Pompei con il vasto patrimonio di ulivi presenti nei siti di propria competenza, grazie alla collaborazione con Unaprol e Aprol Campania. L’attività si inserisce nel più ampio progetto di azienda agricola Pompei, un progetto teso alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio naturale del Parco. La raccolta delle olive viene effettuata presso tutti i siti del parco e, in particolare, a Stabia e a Civita Giuliana dove sono presenti, in continuità con il mondo arcaico, le cultivar Minucciola, Ogliarola, Olivella, Pisciottana, Ravece, Rotondello, oltre la Nostrale oggi a rischio di estinzione.

A fine ottobre, all’orto dei fuggiaschi, i visitatori hanno potuto assistere alla frangitura delle olive appena raccolte e degustato l’olio Pùmpaiia. La frangitura delle olive è stata effettuata utilizzando un piccolo molitore.