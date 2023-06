Produttori farine di mais Nasce un nuovo gruppo

di Martino Pancari

Dare finalmente peso e visibilità alle aziende produttrici di farine di mais e proteiche vegetali. E’ con questo obiettivo che nasce Ailma, associazione italiana lavorazione mais alimentare, il nuovo gruppo di Assitol, l’associazione italiana dell’industria olearia aderente a Federalimentare e Confindustria, che raggruppa già da molti anni anche settori diversi da quello oleario, come il lievito ed i semilavorati per panificazione, pizzeria e pasticceria.

All’interno del nuovo raggruppamento associativo si contano 14 aziende che danno lavoro, tra occupati diretti e indiretti, a oltre un migliaio di dipendenti. Ailma rappresenta più del 90% del comparto, per oltre mezzo miliardo di euro di fatturato, composto dalle imprese della lavorazione del mais alimentare e delle farine proteiche da leguminose, quindi senza glutine e di origine vegetale.

La prima assemblea di gruppo ha nominato presidente Massimiliano Carraro, che lavora da circa 15 anni presso il Molino Riseria Martini. Al suo fianco, sono stati nominati due vicepresidenti: Simone Peila (Molino Peila) e Luigi Meggiorini (Grain Services). "Geopolitica e clima avranno un impatto negativo ancora a lungo sul nostro settore - ha detto Carraro - Ma proprio le difficoltà ci hanno convinto che era il momento di unire le forze. Ora il nostro obiettivo è ottenere ascolto presso le istituzioni, lavorando insieme per rafforzare il settore".

L’approvvigionamento è stato infatti il nodo cruciale di questi ultimi due anni. Prima la pandemia, poi la guerra e la siccità hanno inciso sul settore. In particolare la mancanza di piogge in Italia ha danneggiato soprattutto la coltura di mais, che necessita di forti quantità di acqua, mentre il difficile reperimento di fertilizzanti e l’aumento dei costi energetici hanno messo a dura prova le aziende del settore. Ad aggravare la situazione, le alluvioni in Emilia Romagna dello scorso maggio hanno messo già fuori produzione 700 ettari di terreno, causando così la perdita di almeno 50mila tonnellate di mais.

Il quadro internazionale non appare migliore. L’Ucraina, grande produttrice di cereali e maggiore fornitrice di mais dell`Europa, a causa del conflitto in corso registrerà un calo fortissimo: secondo le ultime stime di Kiev, la semina primaverile ha riguardato appena 4 milioni di ettari di mais (-27%). Fuori dalla Ue, le previsioni non sono migliori, a causa del caldo estremo in Sud America. La siccità che ha colpito l’Argentina, uno dei più importanti produttori maidicoli al mondo, provocherà una riduzione dei quantitativi del 30%.