Pucci, da negozio a industria "Le nostre lavorazioni preservano le antiche ricette"

di Vittorio Bellagamba

A Lugo di Ravenna il filo che unisce tradizione, attenzione alla materia prima, passione, gusto e qualità è lungo da oltre 90 anni ed è stato tessuto dalla famiglia Pucci che ha aperto il primo negozio di alimentari e gastronomia in terra romagnola nel 1932. Da allora, quella che era la prima testimonianza di un lungo impegno nel mondo degli alimentari, oggi è una realtà industriale di prima grandezza, leader del comparto salse pronte, condimenti, sottaceti, sottoli. Quest’anno, inoltre, l’azienda ha conseguito, grazie alla longevità del proprio marchio, l’iscrizione nel Registro Speciale dei Marchi storici di interesse nazionale. La storia di Pucci nasce dall’intraprendenza del nonno Marcello, per poi trasformarsi in vera e propria industria alimentare, negli anni ‘70 con l’avvento di Giorgio Pucci. Un’azienda estremamente importante che comprende anche due brand di assoluto rilievo commerciale come Berni, e il suo famosissimo Condiriso, e i prodotti Louit Fréres, una gamma sempre e solo nel segno della migliore tradizione gastronomica.

Stefano Pucci, quali sono le strategie di sviluppo?

"Pucci Group dal 2022 si è posta l’obiettivo di potenziare la capacità produttive dell’azienda – risponde l’amministratore del Gruppo Pucci –, nuovi macchinari all’avanguardia hanno sostituito la linea di vecchia generazione, nuove tipologie di confezionamento per approcciare mercati al momento inesplorati dall’azienda. La nuova attrezzatura ha consentito flessibilità, personalizzazione e performance produttive più elevate, migliorato l’ambiente lavorativo per gli operatori e una conseguente evoluzione in chiave green dello stabilimento".

Qual è la vostra propensione nel conquistare nuovi spazi commerciali all’estero?

"Siamo un’azienda fortemente legata alle tradizioni del nostro territorio e i prodotti ne sono l’espressione e sui mercati esteri facciamo il possibile per raccontare una storia fatta di amore per questa tradizione. I nostri processi di lavorazione, benché industriali, permettono di preservare l’unicità di ricette antiche e la genuinità delle materie prime utilizzate. Abbiamo chiuso il 2022 con una crescita a doppia cifra, sia a volume che a valore. Siamo cresciuti su tutti i mercati esteri, a partire dall’Europa, che per noi rappresenta ancora l’area più importante e dove sviluppiamo oltre il 70% del nostro fatturato estero, principalmente in Svezia, Danimarca e Francia e ottime performance anche Oltreoceano, a partire dall’Australia".

Quali sono i nuovi prodotti che metterete tra breve sul mercato?

"Il nuovo prodotto appena lanciato sul mercato della Gdo è il nuovo nato della linea ben nota dei Condiriso a marchio Berni che da 35 anni è protagonista delle estati degli italiani con ricette semplici e genuine ovvero il Condiriso Paella, frutto della nostra trentennale esperienza e della volontà di creare qualcosa di innovativo, ma allo stesso tempo fedele ai nostri valori e al posizionamento del nostro brand: aggiunge un tocco di creatività alla linea, ampliando il mercato delle insalate di riso con il sapore della paella vegetariana. Gli altri prodotti della linea sono il Condiriso Leggero ricetta Light, il Condiriso Originale, il Condiriso Wurstel e il Condiriso Tonno con la classica ricetta di mix di ortaggi legumi e funghi che da sempre li caratterizza e li premia per la freschezza e la croccantezza delle verdure conservate in un liquido di governo naturale con aggiunta di olio evo".

La strategia di crescita dell’azienda si coniuga anche con la sostenibilità?

"La vocazione all’ecosostenibilità del Gruppo Pucci è assodata da tempo grazie all’impianto fotovoltaico di 18mila metri quadrati con una potenza di 750 Kwh. L’azienda trova ora un ulteriore sviluppo nello stabilimento rinnovato, sia grazie alla nuova caldaia che ha permesso di abbattere i consumi, sia grazie al pastorizzatore di ultima generazione, con il quale i costi dell’energia saranno ridotti utilizzando meno acqua e combustibili fossili".

Quale attenzione verso l’ambiente?

"L’azienda, che nel 2022 ha raggiunto i 40 milioni di fatturato, si è da sempre distinta per l’impegno verso la sostenibilità ambientale e l’etica del lavoro, due aspetti che negli ultimi anni sono al centro del rinnovamento e della riorganizzazione interna di Pucci, che si conferma come realtà solida, attenta alle persone e all’assoluta qualità dei propri prodotti, rigorosamente del territorio, e che ha saputo imporsi nei diversi canali distributivi in Italia e all’estero, in oltre 50 Paesi. Un nuovo passo verso l’innovazione e l’attenzione all’ambiente, in una storia di tradizioni ed eccellenza".