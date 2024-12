Quick Group: eccellenza italiana nella nautica e espansione negli USA

Piangipane (Ravenna) centro di eccellenza per la nautica italiana. Lì ha sede, infatti, Quick Group leader internazionale nella progettazione, produzione e vendita di equipaggiamenti nautici e sistemi integrati complessi per yacht e superyacht. Il Gruppo abbraccia una filiera corta e sostenibile, 100% made in Italy, per migliorare il piacere della navigazione grazie a soluzioni integrate all’avanguardia. I siti produttivi del Gruppo si trovano a Ravenna, Roma, Mercato Saraceno (Cesena) e Casarza Ligure (Genova), coprendo complessivamente oltre 40.000 mq dedicati a progettazione e produzione.

Inoltre, il Gruppo dispone di strutture logistiche, commerciali e after-sales negli Stati Uniti (attraverso la società Quick USA) e nel Regno Unito (attraverso la società Quick UK) che sono non solo a supporto della crescita ma anche a garanzia di affidabilità dell’intero Gruppo. Sono sei i brand iconici del Gruppo e altamente tecnologici, ciascuno ambasciatore dell’eccellenza italiana e di un’innovazione senza compromessi: Quick Nautical Equipment (offre sistemi per l’ancoraggio e l’ormeggio, energia, scaldacqua e accessori); Quick Marine Lighting (specializzata in soluzioni di illuminazione LED per yacht e superyacht); MC² (specializzata in sistemi di stabilizzazione del rollio e beccheggio come stabilizzatori giroscopici, intruder e pinne per yacht e superyacht); Sanguineti (sviluppa sistemi a movimentazione idraulica su misura, come passerelle e scale); Xenta (leader nell’integrazione dei sistemi di controllo dell’imbarcazione, inclusi joystick e sistemi di manovra integrati); Nemo (specializzata in soluzioni personalizzate per porte, oblò e sistemi di accesso per imbarcazioni). Cuore tecnologico pulsante del Gruppo, con sede a Ravenna, è CATT Srl, società specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione e in stampi per materie plastiche.

Quick Group mira a migliorare l’esperienza di navigazione attraverso soluzioni tecnologiche integrate, sostenibili e 100% made in Italy e la mission è quella di rendere la nautica più piacevole, affidabile e sostenibile grazie a prodotti d’eccellenza che rispettano l’ambiente e migliorano la vita a bordo. I numeri di Quick indicano oltre 420 dipendenti che contribuiscono alla realizzazione di un fatturato di 78 milioni di euro nel 2023, stabile anche nella pre-chiusura del 2024, che deriva per il 60% dal mercato italiano e per il 40% da quello estero.

"Le prospettive per il 2025 – spiega Michele Marzucco, presidente e Ceo di Quick – vedono come protagonista l’espansione sul mercato americano, dove Quick Group tramite la sede locale Quick USA ha recentemente preso possesso di un nuovo showroom in Florida. Inoltre, è previsto il trasferimento degli stabilimenti logistici e produttivi da Baltimora (MD) a Fort Lauderdale (FL), cuore pulsante della nautica mondiale. Questo rappresenta un passo strategico fondamentale per consolidare la presenza globale del gruppo e continuare il percorso di crescita sostenibile ed innovativa".

E a proposito di sostenibilità, si ricordano le seguenti misure messe in atto dall’azienda: utilizzo di energia autoprodotta tramite pannelli solari e acquisto di energia rinnovabile con certificato d’origine; transizione in corso verso imballaggi sostenibili, realizzati con materiali riciclati e riciclabili; promozione di una filiera corta per ridurre le emissioni e garantire una catena di fornitura trasparente e locale. Tutti i brand del gruppo Quick condividono sia una produzione 100% made in Italy sia una innovazione continua con tecnologia all’avanguardia per migliorare l’esperienza a bordo. L’ecosistema innovativo dei brand Quick è interamente focalizzato sul cliente e sulla loro profonda connessione con il mare.

Nel 2024, Quick Group ha compiuto importanti passi avanti articolati su: nuovo sito produttivo per Sanguineti; riorganizzazione della produzione con trasferimento di parte delle attività da Roma a Ravenna; aumento della capacità produttiva in Nemo con nuove assunzioni per sostenere la crescita.

Giorgio Costa