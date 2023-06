Raccolta differenziata irregolare? L’amministratore non ne risponde

L’amministratore di condominio non può essere ritenuto responsabile e quindi chiamato a rispondere, per il solo fatto di rivestire tale ruolo, per la raccolta differenziata male effettuata dai singoli condomini all’interno dei contenitori preposti. Egli svolge il proprio incarico unicamente in relazione alla gestione e amministrazione dei beni comuni nonché alla tenuta della contabilità e solo specificatamente a tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condòmini verso l’esterno. Il principio espresso dalla Corte Suprema prende le mosse da un appello proposto dal Condominio e dal suo amministratore avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto le loro opposizioni contro i verbali di accertamento emanati dalla società incaricata della gestione integrata dei servizi ambientali, per la presenza di rifiuti irregolari rinvenuti all’interno dei contenitori per la raccolta differenziata assegnati al Condominio. Tuttavia anche il Tribunale di appello confermava la pronuncia emessa dai Giudici di primo grado, ribadendo la responsabilità solidale del Condominio e del suo amministratore in considerazione del fatto che i contenitori fossero collocati in luoghi privati; inoltre, secondo i giudici di merito, proprio la mancata identificazione degli autori delle condotte violative non poteva esentare il Condominio e il suo amministratore da una responsabilità “concorrente e solidale”. La Corte di Cassazione, con una pronuncia assolutamente innovativa e disattendendo le precedenti decisioni, con la citata sentenza n. 4561 del 14 febbraio 2023, conclude statuendo che l’amministratore può ritenersi responsabile della condotta accertata unicamente qualora sia dimostrato che abbia concorso, con condotte omissive o commissive alla realizzazione delle infrazioni, occorrendo dimostrare la sua responsabilità diretta. In particolare, l’ordinanza si sofferma sull’irrilevanza del fatto che i cassonetti per il conferimento dei rifiuti fossero collocati in aree di pertinenza condominiali ai fini dell’imputazione di una responsabilità solidale in capo al Condominio e all’Amministratore e ciò atteso che il Condominio, cui i contenitori non sono mai stati materialmente assegnati, non può essere considerato proprietario o usufruttuario degli stessi. In questi casi, infatti, trattandosi di illeciti amministrativi, unico responsabile è l’autore della violazione delle norme. Le ulteriori ipotesi di responsabilità devono dipendere da un fatto proprio (anche a carattere omissivo) riferibile all’Amministratore. In altre parole, l’Amministratore non risponde delle condotte dei singoli condomini, neppure qualora non sia individuabile l’autore materiale della condotta illecita e nessuna norma di legge o principio autorizza la conclusione di imputare a titolo di responsabilità solidale all’amministratore di condominio violazioni poste in essere dai singoli condomini. Avv. Lavinia Misuraca