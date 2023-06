Rimini nella classifica delle città più importanti

L’Italia entra nel gruppo delle migliori destinazioni congressuali al mondo nel ranking di Icca- International Congress and Convention Association "e anche Rimini porta il suo contributo, entrando nella classifica generale delle 326 città al mondo più importanti per questa attività". Lo annuncia Ieg, società che riunisce le fiere di Rimini e Forlì parlando di "un fatto storico per l’Italia, per Rimini e Italian Exhibition Group". La notizia è arrivata all’Imex di Francoforte, e vede "l’Italia per la prima volta superare Germania, Francia e Uk, ponendosi alle spalle di Usa e Spagna, con Rimini che porta in dote l’attività promozionale e organizzativa di Ieg". La delegazione della Event&Conference di Ieg a Imex si è dedicata, insieme al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, anche ad una serie di incontri con organizzatori e sedi congressuali per utili confronti su strategie e modalità operative. A Francoforte e al Policy Forum di Imex, si è svolto un workshop di confronto anche tra rappresentanti di amministrazioni cittadine e nazionali in cui si sono condivise le best practice in materia di sostegno allo sviluppo congressuale dei territori, non solo per il valore economico dell’indotto, ma anche quello culturale e sociale. "L’affermazione di Rimini quale polo congressuale di riferimento per il paese non è una casualità, ma è il risultato di scelte programmatiche lungimiranti", sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad.