Risorse per le imprese. L’appello di Bonvicini: "Serve competitività. L’Europa non sia miope"

BOLOGNA

L’obiettivo è incrementare la competitività delle imprese e il potenziale produttivo. "Servono fondi extra per il primario e una nuova strategia agroalimentare che parta da Bruxelles e che non sia miope", osserva il presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna, Marcello Bonvicini. L’Europa pare ferma al palo, mentre gli Usa hanno già deciso di stanziare risorse aggiuntive a sostegno del comparto pari a 2,6 miliardi di dollari.

Presidente Bonvicini, come difendere le produzioni agricole?

"Con la forza della politica e l’aiuto della gente, dell’opinione pubblica. Gli agricoltori si sentono abbandonati un po’ da tutti, ma anche i consumatori sono spaesati e si chiedono perché sui banchi del supermercato ci sia sempre meno ortofrutta italiana. Ecco, su questo dovremmo riflettere".

Recentemente Confagricoltura è scesa in piazza a Bologna per dare voce ai frutticoltori e sensibilizzare la cittadinanza. Quali interventi sono necessari?

"Un insieme di azioni, nel solco di una visione innovativa della frutticoltura che sappia dare risposte concrete: strumenti di difesa fitosanitaria che siano efficaci, altrimenti non si riesce più a coltivare; modelli assicurativi in grado di proteggere reddito e produzioni dai rischi climatici. E poi bisogna credere veramente nella ricerca scientifica orientando gli investimenti in tale direzione".

Il male peggiore per l’agricoltura italiana.

"Perdere competitività e quote di mercato. Una sfida da vincere. Ma come visto che comunque i nostri costi di produzione superano di gran lunga quelli dei paesi competitor? Sui bilanci aziendali pesano infatti gli eccessivi oneri contributivi, il boom dei prezzi dell’energia e dei mezzi tecnici, la spinta inflazionistica. Inoltre, la manodopera scarseggia e la dimensione mediamente ridotta delle aziende del territorio rende difficile il percorso verso la modernizzazione tecnologica e la digitalizzazione".

Contromisure?

"Serve una politica forte, che indirizzi gli investimenti laddove l’imprenditoria agricola è più professionalizzata, favorisca il ricambio generazionale e garantisca una crescita sostenibile sotto il profilo economico e ambientale. Ci sono poche risorse, non vanno sprecate".

Richieste alla Regione.

"Abbiamo bisogno di aggregare le aziende agricole, facilitare la costituzione di società consortili e reti di impresa, promuovere modelli organizzativi virtuosi per abbattere costi, diversificare ed essere protagonisti nel campo delle energie da fonti rinnovabili, su tutte il biometano ottenuto esclusivamente da sottoprodotti agricoli e zootecnici. Poi ci sono altre problematiche da noi evidenziate…".

Ad esempio?

"Chiediamo da tempo di valorizzare il ruolo degli agricoltori all’interno degli enti parco con il fine di migliorare la gestione della fauna selvatica e il controllo delle specie cacciabili, in particolare i cinghiali, che rappresentano il principale veicolo di diffusione della peste suina africana".

Agriturismo e multifunzionalità: il sistema funziona?

"Il turismo rurale sta vivendo un momento di grande espansione, capace di trainare anche lo sviluppo sostenibile di territori marginali e difficili, a rischio abbandono, ma occorrono norme meno restrittive relativamente al limite massimo di posti letto nelle strutture agrituristiche. È necessario apportare modifiche all’attuale legge vigente sull’esempio del lavoro già svolto dalle regioni Lombardia, Toscana e Veneto".

È in arrivo il nuovo regolamento sulle Indicazioni geografiche che rafforzerà il ruolo dei consorzi. Siete soddisfatti?

"Certo, a una condizione però: che i consorzi attivino un confronto sistematico e articolato con le imprese agricole. Nella governance delle eccellenze Dop e Igp della nostra regione, la componente agricola è ancora minoritaria, bisogna dare più potere al primo anello della catena del valore".