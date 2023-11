Rovagnati lancia il suo manifesto di qualità

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, istituita dalla Fao nel 1979 per promuovere un approccio etico a un bisogno primario, Rovagnati ha lanciato il manifesto ‘I segreti del buono, sano e giusto’, undici punti che evidenziano le principali aree di impegno e i risultati raggiunti dall’azienda nel campo della sostenibilità e dell’innovazione alimentare, come il raggiungimento del 40% della produzione di affettati senza nitriti e la donazione di oltre 36 tonnellate di cibo tracciate sulla piattaforma Regusto da dicembre 2021 a ottobre 2023. Gli impegni e le attività contenute in questo progetto rientrano all’interno della strategia di Rovagnati ’Qualità responsabile’, un programma di sostenibilità ampio che ruota attorno ai pillar della filosofia dell’azienda e che mira a guidare lo sviluppo industriale e raggiungere obiettivi sempre più importanti.

"L’innovazione su cui vogliamo continuare a investire non riguarda solo la produzione e la riduzione degli impatti ambientali, ma anche lo sviluppo del prodotto, per incontrare l’evoluzione dei bisogni alimentari dei consumatori – commenta Gabriele Rusconi, Managing director e board member di Rovagnati –. Per questa ragione un team interno composto da persone di diversi reparti ha elaborato un nuovo Manifesto articolato in undici punti, svelando i segreti della Qualità Responsabile di Rovagnati".