Saiani conquista il ‘Master Romagna Albana Docg’

La Romagna del vino ‘s’è desta’ e dopo tre anni torna nel gradino più alto. Il titolo è il ‘Master Romagna Albana Docg’, assegnato a Marco Saiani, ingegnere nella vita, emblema del riscatto di una terra ferita che prova a rialzarsi.

Arriva da Conselice, nel ravennate, uno dei paesi più colpiti dall’alluvione, e infatti le sue prime parole sono per i vignaioli della sua terra: "Dedico questa vittoria alla mia famiglia e a tutti i produttori della Romagna, soprattutto a quelli che purtroppo pagano le conseguenze di questi nefasti giorni. Il mio impegno di ambasciatore? Fare in modo che i locali della Romagna abbiano in carta almeno un’Albana".

Saiani è alla quinta partecipazione al Master, lo scorso anno era arrivato secondo.

Quest’anno ce l’ha fatta primeggiando su 12 concorrenti da quattro territori (5 dalla Campania, 2 dall’Emilia, 2 dalla Lombardia e 3 dalla Romagna). Dopo le prove scritte, tre sono stati i sommelier che si sono contesi pubblicamente nel salone comunale di Bertinoro il titolo di ambasciatore, promosso dal Consorzio Vini di Romagna per l’organizzazione di Ais Romagna e Comune di Bertinoro: Giorgio Salmi (Bologna), Andrea Gualdoni (Agnadello, Cremona) e Marco Saiani (Conselice).