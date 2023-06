"Scalogno di Romagna Igp, la richiesta cresce: cerchiamo produttori"

Ottime le previsioni produttive per lo Scalogno di Romagna Igp, tant’è che Il Consorzio di tutela cerca nuovi produttori per soddisfare una richiesta sempre crescente. "Non è uno scalogno qualsiasi, ma si tratta dello Scalogno di Romagna a Indicazionegeografica protetta". La sottolineatura è di Glenda Vignoli, presidentessa del Consorzio Scalogno di Romagna che dal 2018, anno della sua costituzione, riunisce soci agricoltori che uniscono le loro pluriennali esperienze nella coltivazione di questo particolare ortaggio a bulbo affine alla cipolla. La pianta, il cui nome scientifico è ascalonicum, ha origini nell’Asia centrale (Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Afghanistan) e, per gli appassionati di botanica, appartiene alla famiglia Amaryllidaceae.

Questo prodotto di nicchia, apprezzato dai buongustai, quest’anno dovrebbe dare soddisfazione ai produttori. "Si tratta, a tutti gli effetti, una grande opportunità per i coltivatori, un bene da valorizzare – spiega Vignoli –.

L’anno scorso abbiamo raccolto 80 quintali di bulbi, ma quest’anno le revisioni sono ancora migliori, si pensa, infatti, con il raccolto di luglio, di raddoppiare il prodotto. Inoltre anche la qualità si preannuncia ottima". Un prodotto che, soprattutto in questi anni, sta riscuotendo un vero successo. "Oggi i produttori sono 16 – continua Vignoli –, le superfici interessate dalla coltivazione sono 6 ettari e sono realizzati mediamente circa 300 quintali di Scalogno Igp di Romagna. Ancora poco per soddisfare la richiesta che ogni anno aumenta continuamente. Possiamo dire che cerchiamo produttori di scalogno disperatamente". Le piogge di maggio hanno solo in parte compromesso la produzione. Da prodotto quasi sconosciuto fuori dell’Emilia Romagna, oggi è diventato un protagonista ricercatissimo in cucina. Storia, tradizione, aneddoti e prospettive dello Scalogno sono raccontati in un libro di Alessandra Giovannini.

c. f.