Selenella al test carrello: "Già avviate le semine. E pronti a crescere con carote e cipolle"

di Marco Principini

I conti col meteo estremo di quest’anno non sono ancora conclusi. Se le piogge e l’alluvione di maggio hanno minato parte della produzione, il caldo prolungato fino all’inizio di novembre in tutto il centro-nord ha posticipato di un mese abbondante la ripresa dei consumi di un prodotto – la patata - che è regina delle tavole autunnali e invernali. E ora, mentre una realtà consolidata come Selenella sta iniziando le semine nelle aree più precoci d’Italia, si allargano gli orizzonti produttivi con un obiettivo ambizioso: riuscire a bissare il successo ottenuto con le patate anche con le carote e le cipolle. Il tutto, rigorosamente, a marchio Selenella.

"Proprio in questi giorni abbiamo ripreso la campagna di comunicazione dei nostri prodotti in televisione e, a breve, in radio – spiega il presidente di Selenella, Massimo Cristiani –, mentre sui social siamo sempre stati molto attivi. Il nostro obiettivo è quello di consolidare il posizionamento raggiunto sul mercato interno con la patata Selenella e parallelamente aumentare le quote con carote e cipolle, sempre Selenella, che al momento rappresentano il 10-15% della nostra attività". Il perché di questa strategia è un combinato di motivazioni che mette al centro gli agricoltori stessi. "Le stesse aziende agricole che coltivano patate trovano in carote e cipolle un ’naturale’ completamento della gamma dei prodotti offerti visto che si tratta di ortaggi che consentono l’utilizzo degli stessi macchinari e che ottimizzano i magazzini – spiega Cristiani –. Le carote hanno cicli produttivi brevi, ogni 30 giorni, mentre per le patate si sta seminando ora, in accordo con i produttori in Agripat, nelle aree più precoci come la Sicilia dove, paradossalmente, ci sono state temperature simili all’estate fino a novembre inoltrato".

La scelta antinflazione di Selenella è stata quella di mantenere inalterati i prezzi al consumo nei supermercati da 5 mesi, conservando comunque la retribuzione pattuita con i produttori. E ora la sfida ai consumatori per la stagione invernale è lanciata. "I trend individuati da Nextplora posizionano la patata tra i prodotti che non possono mancare nel carrello della spesa: non a caso Selenella si fa strada nella classifica dei prodotti maggiormente acquistati dalle famiglie italiane – afferma Cristiani, presidente del Consorzio Patata Italiana di Qualità –. Il suo prezioso profilo nutrizionale e la sua elevata capacità saziante la rendono idonea all’alimentazione sana e degli sportivi. Il prezzo contenuto inoltre strizza l’occhio a chi è attento al portafogli, permettendo di portare in tavola piatti buoni, equilibrati e gratificanti, senza spendere una follia". Un’educazione alimentare che inizia fin da piccoli, come dimosgtra l’impegno di Selenella nella sponsorship con il Bologna Fc, confermata anche quest’anno. Allo stadio Dall’Ara le famiglie potranno infatti usufruire di uno spazio loro dedicato – Selenella Kids – per assistere ai match e un’area giochi.