Se.t.am Ravenna, dal 1982 al servizio delle aziende

Attiva in città dal 21 settembre 1982 per opera dei due soci Flavia Valmorra e Roberto Garavini, Se.t.am Ravenna offre un servizio in fatto di elaborazione dei dati fiscali e delle paghe. In questi anni la realtà cittadina ha fatto un passo alla volta, ingrandendosi nel corso del tempo. La sede, che all’inizio era in via Girolamo Rossi, è stata spostata prima in via Cura e, dal 1986, in via definitiva in via Amalasunta 6, dove gradualmente è stato rilevato l’intero stabile e un archivio, in cui lavorano sette dipendenti oltre ai due titolari.

E in 43 anni di attività il lavoro è cambiato radicalmente. "Il 31 maggio si finiva con le scadenze e le dichiarazioni. Adesso ci sono scadenze plurime mensili e siamo sempre ‘sotto scopa’ con circolari che arrivano quotidianamente e una necessità di aggiornamento continua. Di conseguenza, il lavoro è sempre più frenetico – spiega Roberto Garavini –: se un tempo c’erano meno scadenze ripartite durante l’anno, oggi è tutta una scadenza e questo crea una mole di lavoro non indifferente per tutto il personale". Il punto di forza? "È quello di offrire un servizio completo al cliente che così è libero da qualsiasi incombenza. Se un cliente per esempio vuole aprire un negozio, il nostro studio segue dal contratto d’affitto alla richiesta di licenze, al fare l’iscrizione alla Camera di Commercio e all’Inps e Inail, aprendo poi la partita Iva e occupandosi di tutta la registrazione della contabilità".

Con il passare degli anni sono cambiate anche le tecnologie: "Ci siamo sempre mantenuti aggiornati tecnologicamente sia come attrezzature che come software – precisa Garavini –. Peraltro siamo terminale periferico di un Caf dipendenti e di un Caf imprese in maniera da poter servire al meglio la nostra clientela".

Lo studio ravennate, che ha oltre un centinaio di clienti tra commercianti, artigiani e professionisti, è anche un termometro dell’economia. "Direi che il commercio soffre, e non poco – conclude Garavini –, e anche nel settore balneare non mancano le problematiche con le difficoltà create dall’applicazione nazionale della direttiva Bolkestein. L’artigianato mi pare di poter dire che va bene così come i professionisti che ora avvantaggiati dal regime fiscale forfettario".

