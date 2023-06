"Mentre la Commissione le approva all’unanimità. Mentre l’Italia per una volta diventa nazione all’avanguardia europea in un settore strategico come quello dell’agricoltura, c’è chi continua ad alimentare polemiche propagandistiche e a diffondere informazioni errate e strumentali sulle Tecniche di evoluzione assistita". Lo dice il senatore di Fratelli d’Italia Luca di Carlo, presidente della IX Commissione Industria, commercio, turismo e agricoltura.

"Partiamo dalle basi: Tea e Ogm - come è stato più volte spiegato e chiarito - non sono minimamente accomunabili. C’è poi un vasto aspetto di gerarchia istituzionale: uno stato sovrano non può attendere - e non è quindi obbligato a farlo - che sia l’Unione Europea a disciplinare un ambito in cui non si è ancora pronunciata. Anzi, l’accelerazione voluta e compiuta dal Governo italiano dovrebbe essere un vanto per tutti, perché si basa sui grandi risultati ottenuti dalla ricerca in laboratorio. Lo sbocco naturale della ricerca in tema di agricoltura è la sperimentazione sul campo.

Per il senatore di Fd’I : "l Tea saranno la principale soluzione per affrontare i cambiamenti climatici e garantire un’alta produttività alle eccellenze italiane".

