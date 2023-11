Sostenibilità, in campo ci sono le università

"Un accordo di portata storica quello che la Federico II ha sottoscritto con la FAO. Un memorandum understanding per il sostegno alle politiche volte ad una alimentazione sostenibile e soprattutto democratica, quindi cibo per tutti e di qualità, per il raggiungimento di quegli ODG che sappiamo essere importanti e che ci aspettano nei prossimi anni. È un accordo al quale abbiamo lavorato molto che prevede l’impegno dell’Ateneo ma anche del grande progetto Agritech, di cui siamo coordinatori nazionali. Parte una nuova stagione di internazionalizzazione del nostro sforzo nel settore dell’agricoltura. Tra FAO e Federico II c’è una grande comunione di intenti. Le tematiche di ricerca e didattica del nostro Ateneo rispondono a sfide globali come quelle legate alla sostenibilità dei sistemi alimentari e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Adesso è un accordo con la Federico II ma a breve, quando si siglerà anche l’intesa con Agritech, il memorandum of understanding coinvolgerà 30 università italiane legate al Centro Nazionale". Così il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito, in relazione all’accordo firmato a Roma con il Direttore Generale FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, QU Dongyu, per promuovere progetti ed azioni concrete per la sicurezza alimentare e la salute del pianeta.