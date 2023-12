Strategie per crescere: "Puntare su formazione, innovazione e sostenibilità"

CNA Ravenna associa ed eroga servizi a più di 5.000 imprese nella provincia di Ravenna, dal piccolo artigiano all’industria, una platea differenziata d’imprese che consente di tracciare un quadro esaustivo del sistema economico e imprenditoriale del territorio. Ne parliamo con Matteo Leoni e Massimo Mazzavillani, rispettivamente presidente e direttore generale CNA territoriale di Ravenna.

Partiamo dal 2023: dal vostro osservatorio che anno è stato per l’economia e le imprese della Provincia?

"Dopo una partenza sostenuta dei primi mesi dell’anno, c’è stato certamente un rallentamento, segnato da un calo di fiducia delle imprese da settembre in avanti. Secondo i nostri dati, il 2023 dovrebbe chiudersi con un aumento del valore aggiunto in provincia intorno al +0,7%, in linea con il PIL nazionale. Notiamo anche una contrazione degli investimenti delle imprese, causato anche dall’aumento dei tassi d’interesse e dalla riduzione delle erogazioni delle banche. Non bisogna dimenticare, infine, che molte imprese in provincia hanno subito danni ingenti dall’alluvione".

A proposito di alluvione, CNA ha monitorato con attenzione la questione, invitando più volte i vertici nazionali sul territorio. Com’è la situazione?

"Le imprese associate colpite sono 280, i danni vanno dai 10.000 euro a 5 milioni, stimiamo cessazioni di attività intorno al 2%, tutte piccole realtà con un titolare spesso prossimo alla pensione. La verità è che le imprese non hanno mai mollato e si sono rialzate da sole, con risorse proprie e con la solidarietà della comunità romagnola e non solo. Anche CNA ha appena erogato alle imprese associate in Romagna oltre mezzo milione di euro raccolto (333mila in provincia di Ravenna). Ora è necessario che arrivino i contributi.

Sull’alluvione quali sono le vostre priorità?

"Prima di tutto, per ridare fiducia alle imprese colpite e non solo, bisogna mettere in sicurezza il territorio per scongiurare altri eventi simili, partendo dalla messa in sicurezza della collina e trovando aree allagabili per gestire questa fase transitoria. La seconda priorità è che le imprese ricevano in tempi ragionevoli le risorse per coprire almeno parte dei danni. Il 100% promesso resta finora un miraggio, qui in Romagna le imprese non hanno ancora ricevuto dallo Stato nemmeno 1 euro".

Guardando avanti, che previsioni fate per il 2024?

"Nel 2024, a livello regionale, prevediamo una ripresa dell’attività industriale (+0,5%), un rallentamento della crescita dei servizi (+1,1%), mentre il settore delle costruzioni subirà una brusca recessione (-1%). Complessivamente dovremmo attestarci sempre sui livelli di crescita di quest’anno intorno al +0,7%, si è, insomma, esaurito l’effetto rimbalzo e ripartenza post covid".

Il settore delle costruzioni e impianti ha trainato la crescita in provincia ora si prospetta in difficoltà. Cosa servirebbe per sostenerlo?

"Prima di tutto stabilità normativa: quello delle costruzioni è un settore che ha bisogno di programmazione, invece, negli ultimi anni ha vissuto sulle montagne russe. Dopo un periodo di crisi ha vissuto un rilancio grazie ai bonus la cui eliminazione totale e repentina sta rischiando di mettere a rischio migliaia di cantieri e imprese. Il Governo dovrebbe prevedere passaggi graduali di uscita dai sistemi dai bonus, anche con proroghe delle scadenze per terminare i lavori, ancor di più qui in Romagna".

Invece avete ottenuto un grande risultato sul tema della transizione energetica con l’approvazione della modifica del PNRR riguardo all’incentivo per l’istallazione degli impianti per autoconsumo di energia.

"Sì, aver destinato 1,5 miliardi del PNRR a questo tema è un primo passo importante: si possono coinvolgere in tutto il Paese circa 200mila PMI che potrebbero installare sui loro tetti impianti fotovoltaici medio-piccoli da 12 a 200 KWh, con un grande risparmio per le imprese, un significativo vantaggio per l’ambiente ed un volano per il settore impiantistico".

Quali sono, secondo voi, i temi cruciali per la competitività delle imprese?

"In questi anni viviamo in una fase di cambiamenti molto veloci. Cambiano gli scenari geo politici e commerciali, le modalità di consumo e i mercati, le tecnologie: basti pensare all’intelligenza artificiale. Le imprese devono strutturarsi per essere più resistenti, flessibili e avere strumenti di anti-fragilità. È una sfida che le PMI possono vincere soprattutto se punteranno su formazione e competenze, innovazione, sostenibilità economica, sociale ed ambientale. Su questi temi si devono concertare risorse e azioni di politica economica delle Istituzioni".

Il tema della formazione e del rapporto scuola-impresa è centrale. A livello locale più volte avete denunciato la grande difficoltà di reperire personale. Quali le soluzioni?

"Purtroppo, ancora oggi le aziende faticano a trovare personale e la questione sta diventando sempre più un tema centrale nella gestione quotidiana. I fattori e le cause sono molteplici, dal calo demografico, a un nuovo rapporto tra tempo di vita e di lavoro, distanza tra sistema formativo e produttivo. Su questo, insieme a tutte le altre associazioni, abbiamo lavorato molto, siglando un protocollo con l’Ufficio Scolastico Regionale e la Provincia per migliorare l’orientamento, la cultura tecnica e del lavoro, lo scambio di contatti tra neodiplomati ed imprese. Abbiamo realizzato un progetto ad hoc, CNA@School, che parte da elementari e medie fino alle superiori, per diffondere cultura tecnica, del lavoro e il valore di creare o lavorare in una PMI locale. Abbiamo appena incontrato oltre 400 studenti, vogliamo seminare cultura per raccogliere talenti e competenze che consentiranno a imprese e territorio di continuare a crescere.

Un’ultima sfida?

"Sicuramente affrontare il delicato passaggio generazionale delle imprese. Circa 900 imprese artigiane nella sola provincia di Ravenna sono a rischio cessazione perché non hanno in azienda chi può prendere il timone, è quasi il 10% del totale delle imprese artigiane; vogliamo affiancare queste aziende per mantenere filiere produttive e tessuto economico".