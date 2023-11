Suinicoltura perno della zootecnia. Allevamenti, il nord Italia domina. Ma cala il numero degli esemplari

di Claudio Ferri

La suinicoltura italiana nel 2022 mantiene un importante peso produttivo nell’ambito del comparto agricoltura perché rappresenta il 5% del totale, con un patrimonio stimato in circa 8.739.384 milioni di capi, ma flette la quota di questo settore nel comparto zootecnico, attestandosi al 16,8% contro il 18,1% del 2021, e di quello delle carni (29% contro il 30,7% del 2021). Sono dati, elaborati dall’Anas (Associazione nazionale allevatori suini) su dati Eurostat. Il 75-80% dei suini è allevato nell’Italia settentrionale dove le regioni a più intensa suinicoltura sono, nell’ordine, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.

In Emilia Romagna nel 2022 si censivano 1.035 allevamenti (-5% 2022 su 2021), per un totale di oltre 1 milione e 23 mila capi , con una flessione dell’8% rispetto al 2021. Il 71% dei suini è allevato in aziende di oltre 1.000 capi. Il valore che generano è importante: la produzione ai prezzi di base è stata nel 2022 di oltre 3.500 milioni di euro, collocando il settore al terzo posto nel comparto carni dopo quello avicolo.

Per fare un raffronto con gli stati membri, la consistenza nell’Ue a 27 di suini era nel 2022 di 245,5 milioni di capi, in calo del 1,3% rispetto al 2021. Il primo produttore si conferma la Spagna, seguita da Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Francia. Sempre lo scorso anno sono calate la produzione nazionale di carne suina (- 6,0%) e le importazioni di suini vivi (-5,8% rispetto al 2021) mentre è aumentato del 1,6% l’import delle carni. Il grado di autoapprovvigionamento è sostanzialmente stabile e pari al 60,9%: la Germania è il principale fornitore con una quota pari al 28,5%, seguita da Spagna (18,8%).

Sul versante dei consumi, l’acquisto medio in Italia è di 31,7 chilogrammi di carne suina, di cui 13,5 come prodotto fresco e 18,2 sotto forma di salumi. In Emilia Romagna il suino pesante, detto anche da industria, da trasformazione o da salumificio rappresenta una produzione importante che richiede capi di peso e che entrano nel circuito del Prosciutto Dop. Purtroppo il virus della peste suina africana, malattia non trasmissibile all’uomo, sta mettendo in serio pericolo il settore e sono scattate misure per contenerne la diffusione, a partire da recinzione e abbattimenti di cinghiali, un temibile veicolo di infezione.