Tante le difficoltà Produzione e consumi sono in flessione Bene la mortadella

di Martino Pancari

Difficoltà in questa prima parte del 2023 per il comparto carni e salumi italiani. L’aumento del costo del denaro "contribuirà infatti ad appesantire enormemente i conti economici delle imprese che hanno fatto e dovranno fare ricorso al sistema bancario per il proprio fabbisogno finanziario. A questo scenario già preoccupante si affianca la perdita di potere d’acquisto delle famiglie: il consumatore italiano è più in difficoltà e si sta rivolgendo a categorie di acquisto più basse", ha detto Pietro D’Angeli, il neo presidente di Assica, l’associazione industriale delle carni e dei salumi, durante l’assemblea annuale. D’Angeli ha definito come "evidente" il rischio di contrazione "dei volumi di vendita dei nostri prodotti. Non da ultimo, la recente alluvione in Emilia-Romagna ha compromesso i raccolti del 2023 facendo prevedere un nuovo incremento dei costi di grano e mais con il rischio di nuovi aumenti dei costi di allevamento e gettando ulteriori nuove ombre sull’evoluzione dell’anno. Insieme dobbiamo individuare la via che possa portare il settore in un porto sicuro: senza redditività non c`è futuro", ha sottolineato.

Già nel 2022 del post pandemia e della crisi energetica, le aziende del comparto suinicolo sono state messe particolarmente alla prova. Nel 2022, infatti, si è registrata una flessione sia nella produzione di salumi (in quantità, con un 2022 che ha chiuso a -2,2% rispetto al 2021) che nei consumi, con una flessione della domanda interna, cui si è aggiunta nell`ultimo trimestre del 2022 anche la forte contrazione di quella estera. "Il deciso e incessante aumento dei costi della materia prima, dei costi energetici e dei costi correlati è innegabile: l`incremento dei costi produttivi supera il 25% - ha sottolineato il neo presidente - L`inflazione del primo trimestre 2023 al consumo è circa 8%. Altrettanto evidente è che le industrie del settore hanno scaricato a valle solo parzialmente gli aumenti registrati, mantenendo calmierati i prezzi finali di vendita a tutela dei consumatori". Diretta conseguenza è stata una "marcata contrazione dei margini e della redditività delle aziende che ha sicuramente contribuito a generare problemi di liquidità alle imprese e ad accentuare la tensione finanziaria, comprimendo la possibilità di generare flussi di cassa positivi. Il protrarsi di questa dinamica di sofferenza dei conti economici non potrà naturalmente essere senza conseguenze sulle prospettive del tessuto produttivo", ha constatato D`Angeli.

Nel 2022, il settore ha mostrato una certa resilienza testimoniata dai buoni risultati delle vendite in Gdo, ma l`incremento dei costi di produzione ha penalizzato i volumi venduti negli altri canali, che hanno recepito prima gli aumenti. Proprio in questi canali, infatti, i consumatori sembrano aver variato prima le proprie abitudini di spesa, modificando tipologia di prodotti comprati e i quantitativi. Nel complesso dell`anno la disponibilità totale per il consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola) è stata di 994,1 mila ton (-2,1%) contro 1,015 milioni di ton dell`anno precedente. Il consumo apparente pro-capite, considerato l`andamento della popolazione, si è attestato intorno ai 16,7 kg contro i 17,0 del 2021 (-2,1%). I consumi apparenti dei prosciutti crudi stagionati sono scesi a 219.700 ton (-1,2%); quelli di prosciutto cotto sono saliti a quota 276.100 ton (+0,5%). Sono risultati in aumento anche i consumi di mortadella e wurstel (+6,0% per 202.100 ton) e quelli di salame attestatisi a 84.900 ton (+4,2%). Hanno evidenziato un deciso ridimensionamento i consumi di bresaola scesi a 24.000 ton dalle 25.800 dell`anno precedente (-6,9%) e quelli degli ‘‘altri salumi’, attestatisi a 187.200 ton. (-14,8%). La struttura dei consumi interni vede quindi al primo posto sempre il prosciutto cotto, con una quota pari al 27,8% del totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo al 22,1% da mortadellawurstel al 20,3%, dal salame all`8,5% e dalla bresaola al 2,4%. Chiudono gli altri salumi al 18,8%. Considerando l`insieme dei salumi e delle carni suine fresche, il consumo apparente pro-capite è rimasto stabile a 28,4 kg (+0,2%) grazie all`incremento registrato dai consumi di carne suina fresca (+3,6%).

Nel 2022 anche la produzione di conserve animali e quella di grassi lavorati è in flessione rispetto a quella dell`anno precedente attestandosi a 1,393 milioni di ton da 1,433 milioni di ton del 2021 (-2,8%). L`insieme delle produzioni ha presentato un fatturato di 8.964 milioni di euro, superiore (+2,2%) a quello del 2021 (8.774 milioni di euro). La produzione di salumi nel 2022 ha evidenziato una flessione in quantità, dopo l`importante incremento registrato nel 2021 e ha chiuso i dodici mesi attestandosi a 1,143 milioni di tonnellate da 1,169 del 2021 (-2,2%). È risultato in leggero aumento, invece, il valore della produzione salito a 8.522 milioni di euro (+1,2%) da 8.420 milioni del 2021 spinto dagli aumenti dei costi di produzione. Anche in merito alla produzione (in volumi) il primo posto va al prosciutto cotto, con una quota pari al 25,4% del totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo al 24,4%, dalla mortadella al 14,9%, dal salame all`11% e dai wurstel al 5,5 %. Chiudono gli altri salumi al 19%. Le importazioni hanno mostrato una contrazione in quantità ma una crescita in valore, fermandosi a quota 48.172 ton (-6,8%) per un valore di 255,2 milioni di euro (+3,5%).