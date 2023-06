Tea, il via libera del Parlamento Federbio, Aiab e Assobio contrarie: "È una deregulation pericolosa"

di Marco Principini

"Il Parlamento ha dato il via libera a una deregulation pericolosa per i consumatori e per i produttori biologici". Federbio, Aiab e Assobio, associazioni che rappresentano aziende del settore bio puntano il dito sul recente voto della Camera che ha "approvato a colpi di voto di fiducia la norma contenuta nel decreto governativo sulla siccità che rende possibile la coltivazione in campo, per ricerca e sperimentazione, dei cosiddetti Tea, tecniche di evoluzione assistita, senza nessuna limitazione". Secondo le associazioni "la ratio della norma approvata è definire i prodotti delle NgtTea non equiparabili agli Ogm, ma assimilabili a varietà derivate da mutazioni naturali o selezioni tradizionali.Tutto ciò per scavalcare la normativa attualmente in vigore nel nostro Paese che vieta la sperimentazione in campo aperto degli Ogm senza attendere le disposizioni europee in materia".

Per le associazioni del bio si tratta di "una scorciatoia che rischia di tagliare le gambe allo sviluppo del biologico, una risorsa necessaria non solo alla salute della Terra e delle persone, ma anche al mercato, visto che i prodotti bio italiani non vedono flessioni nelle esportazioni sui mercati esteri e rappresentano una voce decisiva del Made in Italy di qualità". Il cambiamento sarà netto, per Federbio, Aiab e Assobio: "Il Governo e il Parlamento italiano stanno di fatto puntando alla deregolamentazione del settore, considerando le Ngt assimilabili alle varietà tradizionali. In altre parole, con questa impostazione si punta all’obiettivo di coltivare i nuovi prodotti senza sottostare a nessuna regola o limitazione. Con un via libera di questo genere alle Ngt, la prima vittima sarebbe l’agricoltura biologica visto che si pregiudica uno degli aspetti distintivi fondamentali del metodo bio che esclude le Ngt dal processo produttivo". E c’è un altro paradosso: "Da una parte chiedi più impegno per l’agricoltura bio, dall’altro neghi la possibilità di distinguerla da un prodotto convenzionale, almeno per quanto riguarda l’assenza di modificazioni genetiche".

Per le associazioni prima del via libera sarebbe "indispensabile che anche sulle Ngt sia condotta un’attenta valutazione del rischio e soprattutto vengano elaborati metodi e strategie per identificare i prodotti derivanti dalle Ngt affinché si possano attivare i necessari controlli. Questo è fondamentale per garantire tracciabilità e trasparenza".