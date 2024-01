"Territorio e Aziende Usl, rapporto da cambiare per aiutare i tanti fragili"

Si è chiuso il 2023: per cosa lo vuole ricordare?

"Mi viene in mente un’immagine dell’ultimo Natale, due bambini che giocano in una stanza colorata nel nostro Policlinico. Loro qui ci hanno vissuto per centinaia di giorni, attaccati a una macchina, in attesa di un cuore. Questa volta sono in visita e giocano liberi. Avevamo cinque bambini attaccati a un cuore artificiale anche da più di un anno, tutti trapiantati nel 2023. Anno record per i trapianti. Penso inoltre a tutti quei pazienti gravissimi provenienti da altre regioni, rifiutati da altri centri del Nord Italia che qui hanno trovato una cura. Universalismo significa curare tutti, senza selezionare sulla base della ’convenienza’. E sempre al nostro fianco le Associazioni e la Fondazione Policlinico di Sant’Orsola, indispensabili per sostenere famiglie e pazienti. Nel 2023, poi, l’Irccs ha continuato la sua strada, un cantiere a cielo aperto che cresce con 200 milioni di finanziamenti tra Pnrr, Università e Regione. È stato anche l’anno della mia riconferma alla guida del Policlinico assieme alla mia squadra eccezionale e della nomina da parte del ministero della Salute del primo direttore scientifico da quando siamo Irccs, Marco Seri".

Cosa dimenticare?

"Nel post Covid ci attendevamo questioni di bilancio, abbiamo dovuto sospendere letti dedicati allo smaltimento delle liste d’attesa per mancanza di risorse,una scelta molto sofferta. Siamo riusciti a riaprirli grazie alla Regione che ha compensato con proprio bilancio, ma senza maggiori finanziamenti al Ssn sarà difficile escludere in futuro altre scelte dolorose".

Cosa serve al Policlinico? Fondi, personale, ricerca?

"Il comune denominatore di tutto sono le persone, la più grande risorsa che abbiamo. Finanziamenti e tecnologie sono necessari, ma sono i professionisti che ci danno modo di valorizzarli al meglio".

Dove si può migliorare?

"I modelli su cui lavoriamo sono basati su un mondo che non esiste più. La nostra comunità deve rivolgersi alla fragilità e quindi, accanto alle grandi eccellenze che esprime, orientarsi maggiormente alla continuità di cura del paziente. Dobbiamo rivedere profondamente il rapporto con il territorio e la relazione tra le aziende sanitarie. Il sistema regge solo se si integra per non creare discontinuità ma neppure ridondanze".

Lei è una delle poche donne manager nella sanità pubblica. Luci e ombre.

"Siamo dentro una grande rivoluzione. Io ho un ruolo di responsabilità, opportunità per cui devo ringraziare chi mi ha preceduto, e con le mie scelte posso fare la mia parte. In sanità ci sono più uomini che donne nei ruoli apicali e bisogna chiedere a tutti, ad ogni livello, di cambiare. Continuerò a impegnarmi perché si modifichino le percentuali, sinonimo di un cambio di passo più strutturale. Soprattutto lavoreremo per sostenere le famiglie e la conciliazione con il lavoro, supportando le donne che ancora troppo spesso vivono la maternità come una rinuncia alla propria carriera".

m.ras.